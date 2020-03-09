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فن

محمد إمام يحتفل باليوم العالمى للمرأة مع طفلته خديجة

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:33 ص
محمد امام
محمد امام
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محمد بدران

نشر الفنان محمد عادل امام صورة مع طفلته خديجة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام احتفالا باليوم العالمي للمرأة. 

وقال محمد امام، تعليقا على الصورة: " بمناسبة اليوم العالمي للمرأة رحلة # يوم_المرأة_العالمي 🤗❤️ يوم المرأة العالمي السعيد".

ويعرض حاليا للنجم محمد إمام فيلم لص بغداد الذى حقق نجاحا كبيرا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، حيث اقتربت إيراداته من 32 مليون جنيه منذ عرضه.

والفيلم من بطولة محمد امام وياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توته" وأمينة خليل واحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر ابراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.

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