بعد وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا.. وزارة الصحة تحذر من ارتداء الكمامة

قدّمت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح للمواطنين ومقدمي الخدمات الطبية؛ لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المعدية ومرض فيروس كورونا المستجد، وكيفية ارتداء الماسك الواقي " الكمامه" وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





متى ترتدي الماسك الواقي؟





إذا كنت تعتني بشخص مصاب.





إذا كنت تعاني من الكحة أو الرشح.





لاتكن الاقنعه فعاله الا عند استخدامها مع تنظيف اليدين باستمرار وفركها بمطهر كحولي أو غسلهما جيدا بالماء والصابون.









إذا كنت ترتدي قناعا فعليك معرفة كيفية استخدامه والتخلص منه بشكل صحيح.













وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية، من فيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩).









وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة.









وجاءت المعلومات عن الحاله المتوفيه كالتالي:-

ألماني الجنسية

يبلغ من العمر 60 عاما

ارتفاع بدرجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة.





توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله الجمعة 6 مارس الماضي، لتلقي الرعاية الطبية.

وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس.

وتم وضعه فى الرعاية المركزة نظرا لأنه يعانى من فشل تنفسي ناتج عن إلتهاب رئوي حاد





ورفض النقل إلي مستشفي العزل المخصص.

ثم ساءت حالته وحدث اضطراب فى درجة وعيه، وتوفي اليوم الأحد 8 مارس.









وقامت علي الفور وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، كما تم تعقيم وتطهير المستشفى.









وأكد مجاهد، أنه تم مخاطبة اللوائح الصحية بألمانيا للتقصي عن الحالة إمدادنا بالمعلومات، لافتا إلى أن الحالة لم تمكث في مصر سوى ٧ أيام فقط.



