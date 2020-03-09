AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا.. قرار عاجل من هيئة الترفيه السعودية

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:37 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
قررت هيئة الترفيه السعودية إغلاق منطقتي الرياض "بوليفارد" و"ونتر ويندرلاند"، وذلك ضمن إجراءات المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وذكرت الهيئة في بيان لها وفق روسيا اليوم: "أنها قررت هذا الأمر من منطق حرصها على سلامة الزوار... إغلاق منطقتي الرياض بوليفارد وونتر ويندرلاند". 

وتابعت: "أنها تعمل على دراسة جميع الأنشطة الترفيهية وفق الآلية المعتمدة من قبل اللجنة التنفيذية، لدراسة الحد التجمعات والمنبثقة من اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة مرض كورونا الجديد". 


وكانت السعودية قررت تعليق كافة الرحلات الجوية مع كل من مصر والكويت والإمارات والعراق وايطاليا لمنع انتشار فيروس كورونا. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تعلق سفر المقيمين إلى إيران

تعرف على قائمة المحظورات التصديرية بالسعودية

مواعيد غلق وفتح الحرم.. 7 إجراءات قوية اتخذتها السعودية لمواجهة كورونا

قرارات جديدة في الكويت لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

لقاح الحمى ومواجهة كورونا أبرزها.. 6 تجارب تثبت نجاح السعودية في التعامل مع الأوبئة

غسل الحرم المكي وغلق مشارب ماء زمزم .. إجراءات رادعة فى السعودية لمواجهة الكورونا

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مباراتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا

شبح الإصابات يطارد الأهلي.. علي معلول أكمل لقاء صن داونز مصابا

تعليق صادم من شقيق ياسمين عبد العزيز على انفصال أنغام عن زوجها

جرأة غير معهودة.. كنزي عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص.. شاهد

ممنوع الاقتراب.. شاهد اللقطات الأولى لمقر جثمان السائح الألماني المتوفى بسبب كورونا

خطاب عاجل لرؤساء الجامعات بسبب فيروس كورونا.. ماذا جاء فيه؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة فيديو لصدام حسين يتحدث عن فيروس كورونا منذ سنين.. شاهد

بعد أنباء عن طلاقهما ..20 إطلالة لـ أنغام مع زوجها أحمد إبراهيم.. شاهد

وزير الرياضة يستقبل أول مصرية تتسلق جبل البروس فى روسيا