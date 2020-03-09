بسبب كورونا.. قرار عاجل من هيئة الترفيه السعودية

قررت هيئة الترفيه السعودية إغلاق منطقتي الرياض "بوليفارد" و"ونتر ويندرلاند"، وذلك ضمن إجراءات المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وذكرت الهيئة في بيان لها وفق روسيا اليوم: "أنها قررت هذا الأمر من منطق حرصها على سلامة الزوار... إغلاق منطقتي الرياض بوليفارد وونتر ويندرلاند".





وتابعت: "أنها تعمل على دراسة جميع الأنشطة الترفيهية وفق الآلية المعتمدة من قبل اللجنة التنفيذية، لدراسة الحد التجمعات والمنبثقة من اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة مرض كورونا الجديد".









وكانت السعودية قررت تعليق كافة الرحلات الجوية مع كل من مصر والكويت والإمارات والعراق وايطاليا لمنع انتشار فيروس كورونا.



