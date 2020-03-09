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مرأة

هنفطر ايه؟.. بيض بالبطاطس بطريقة صحية وغير تقليدية

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:08 ص
هنفطر ايه
هنفطر ايه
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لمياء الياسين

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار خاصة وأنها أهم وجبة في اليوم، ويجب أن تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي الوقت نفسه، تكون خفيفة، ويتم هضمها فى وقت قصير؛ حتى لا تتسبب في مشاكل بالمعدة على مدار اليوم .

بيض بالخضروات للشيف إلهام فتحي:

المقادير:
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملح حسب الرغبة
2 فلفل خضراء حارة
4 بيضات
2 بصل مفروم
مكعبات طماطم مقشرة ومقطعة


طريقة التحضير:
فى وعاء على النار أضيفى البصل وقلبي حتى تذبل و أضيفي الفلفل والطماطم  واتركي المزيج على النار لحوالي 5 دقائق.

أضيفي البيض بدون تحريك وغطي الوعاء واتركيه على نار هادئة حتى ينضج البيض.


بطاطس بيوريه

مكونات بطاطس بوريه بالمقادير : 
3 ثمرات بطاطس مسلوقة
ملح و فلفل أسود 
2 ملعقة دقيق
3 ملاعق بقسماط مطحون
بيضة

طريقة عمل بطاطس بوريه : 
اسلقي البطاطس في ماء مغلي ثم اهرسيها في وعاء وضيفي لها الملح و الفلفل الأسود
شكلي البطاطس على هيئة أقراص أو أصابع حسب رغبتك،.


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