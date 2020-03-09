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فن

أحمد السقا يستعيد ذكرياته مع مسرحية كدة أوكيه.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:05 ص
احمد السقا وهانى
احمد السقا وهانى رمزى
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محمد بدران
استعاد الفنان أحمد السقا ذكرياته مع جمهوره بمشهد من فيلم مسرحية كده اوكيه، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع الصور الشهير "إنستجرام".

ونشر السقا مقطع فيديو له من أحداث المسرحية برفقة النجم هانى رمزى، وعلق قائلًا "كده اوكيه" لاقت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات".

كده أوكيه، مسرحية كوميدية تم إنتاجها عام 2003، وشارك في بطولتها أحمد السقا، هاني رمزي، شريف منير، ومن إخراج سمير العصفوري.

يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويستكمل تصوير المشاهد المتبقية له في القاهرة.

فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين ومحمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.

وكان آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد الغلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.


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