حقا أفضل وأظرف شخص.. منى ممدوح بصحبة نجيب ساويرس

نشرت الفنانة منى ممدوح صورة جديدة، من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت منى ممدوح بصحبة رجل الأعمال نجيب ساويرس خلال احدي الحفلات وهي ترتدى فستانا أزرق مكشوف الصدر والكتفين ولاقت الصورة ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام.





وعلقت منى ممدوح قائلة: "حقا افضل وأظرف شخص وليس مجرد رجل أعمال ناجح ومتميز".





يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة منى ممدوح مشاركتها في فيلم "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.



