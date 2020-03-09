الصيف جاي .. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

تشهد الأحوال الجوية، ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة اليوم الاثنين، ليسود طقس حار نهارا بارد ليلا مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري.

وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية، فيكون الطقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وأمطار على أقصى الغرب، وأما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيكون مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

ويكون الطقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، أما في شمال الصعيد فيكون حار نهارا بارد ليلا، مع وجود شبورة صباحا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، أما عن جنوب الصعيد فيكون شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: