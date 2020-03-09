رد قوي من لجنة حكام الدوري السعودي على بيان نادي النصر

كشف الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أن مطالبة إدارة نادي النصر بإعفائه من منصبه لا تهمه، وأن عمله قائم على خطط مدروسة.





وكانت إدارة النصر رفعت بيانًا عاجلًا إلى اتحاد القدم أواخر فبراير الماضي، تطلب من خلاله تغيير الإسباني، مبررة ذلك بسعيها لضمان مبدأ عدالة المنافسة والمحافظة على سمعة الدوري السعودي.





وأضاف الإسباني في حديثه لـ صحيفة "الرياضية" السعودية أنه لا يخشى الإقالة لثقته في عمله خلال الفترة التي قضاها على رأس هرم اللجنة، التي شهدت عودة الحكم السعودي إلى إدارة مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد غياب دام طويلًا.



