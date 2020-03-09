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رياضة

رد قوي من لجنة حكام الدوري السعودي على بيان نادي النصر

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:54 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف الإسباني فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أن مطالبة إدارة نادي النصر بإعفائه من منصبه لا تهمه، وأن عمله قائم على خطط مدروسة.

وكانت إدارة النصر رفعت بيانًا عاجلًا إلى اتحاد القدم أواخر فبراير الماضي، تطلب من خلاله تغيير الإسباني، مبررة ذلك بسعيها لضمان مبدأ عدالة المنافسة والمحافظة على سمعة الدوري السعودي.

وأضاف الإسباني في حديثه لـ صحيفة "الرياضية" السعودية أنه لا يخشى الإقالة لثقته في عمله خلال الفترة التي قضاها على رأس هرم اللجنة، التي شهدت عودة الحكم السعودي إلى إدارة مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد غياب دام طويلًا.

وكان اتحاد القدم، تعاقد مع تريساكو في 17 سبتمبر الماضي خلفًا للسعودي خليل جلال الذي تمت إقالته، قبل أن يتم تكليف الإيطالي بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام الدولية باختيار الطواقم التحكيمية لإدارة ما تبقى من مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي.
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