انتبه.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

كورونا من الفيروسات التنفسية التى تصيب الأطفال بشكل أخف مقارنة بكبار السن. يعتبر فيروسمن الفيروسات التنفسية التى تصيب الأطفال بشكل أخف مقارنة بكبار السن.





كورونا ومحميين بصورة طبيعية و لم يكن السبب واضحا حتى الآن. وتعد حالات الإصابة بين الأطفال الأقل من ٥ سنوات نادرة جدا مما يعنى أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية لا يصابون بفيروسومحميين بصورة طبيعية و لم يكن السبب واضحا حتى الآن.





كورونا هم كبار السن ، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وارتفاع ضغط الدم والسرطان ، "إذا كان عمرك أكثر من 50 أو 60 وكان لديك بعض المشكلات الصحية الأخرى ، وإذا كنت محظوظًا بما يكفي لتتعرض لهذا الفيروس ، يمكن أن يكون سيئا للغاية. " وأكدت مجلة ذا ساينتست أن الأكثر عرضة للإصابة بـ فيروسهم كبار السن ، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وارتفاع ضغط الدم والسرطان ، "إذا كان عمرك أكثر من 50 أو 60 وكان لديك بعض المشكلات الصحية الأخرى ، وإذا كنت محظوظًا بما يكفي لتتعرض لهذا الفيروس ، يمكن أن يكون سيئا للغاية. "





بكورونا هم الرجال والكبار والمدخنون وهم الفئات الثلاث. كما أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب سابقا أن الأكثر عرضة للإصابةهم الرجال والكبار والمدخنون وهم الفئات الثلاث.





كورونا بأن تغطي السعال والعطس بكوعك الداخلي، وتجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بيديك، التزم البقاء في المنزل وعدم الذهاب للعمل أو المدرسة إذا كان لديك ارتفاع في الحرارة".



وتابع: احرص على الابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم علامات على وجود عدوى في الجهاز التنفسي ، مثل الزكام والسعال والعطس. ونصح جمال شعبان للحد من خطورة انتقال عدوى فيروسبأن تغطي السعال والعطس بكوعك الداخلي، وتجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بيديك، التزم البقاء في المنزل وعدم الذهاب للعمل أو المدرسة إذا كان لديك ارتفاع في الحرارة".وتابع: احرص على الابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم علامات على وجود عدوى في الجهاز التنفسي ، مثل الزكام والسعال والعطس.



