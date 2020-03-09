انتبه.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

يعتبر فيروس كورونا من الفيروسات التنفسية التى تصيب الأطفال بشكل أخف مقارنة بكبار السن.
وتعد حالات الإصابة بين الأطفال الأقل من ٥ سنوات نادرة جدا مما يعنى أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية لا يصابون بفيروس كورونا ومحميين بصورة طبيعية و لم يكن السبب واضحا حتى الآن.
وأكدت مجلة ذا ساينتست أن الأكثر عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا هم كبار السن ، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وارتفاع ضغط الدم والسرطان ، "إذا كان عمرك أكثر من 50 أو 60 وكان لديك بعض المشكلات الصحية الأخرى ، وإذا كنت محظوظًا بما يكفي لتتعرض لهذا الفيروس ، يمكن أن يكون سيئا للغاية. "
كما أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب سابقا أن الأكثر عرضة للإصابة بكورونا هم الرجال والكبار والمدخنون وهم الفئات الثلاث.
ونصح جمال شعبان للحد من خطورة انتقال عدوى فيروس كورونا بأن تغطي السعال والعطس بكوعك الداخلي، وتجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بيديك، التزم البقاء في المنزل وعدم الذهاب للعمل أو المدرسة إذا كان لديك ارتفاع في الحرارة".
وتابع: احرص على الابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم علامات على وجود عدوى في الجهاز التنفسي ، مثل الزكام والسعال والعطس.
وتابع: احرص على الابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم علامات على وجود عدوى في الجهاز التنفسي ، مثل الزكام والسعال والعطس.
كما عليك بالتوقف فورا عن عادة الأحضان والتقبيل لكل شخص تقابله وعليك بارتداء الكمامة للوقاية إذا كنت ممن يحتكون بالمصابين أو من المصابين بفيروس كورونا.