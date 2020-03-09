موعد مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "ووكرز" معقل ليستر سيتي، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق محمد بركات.





ويدخل ليستر سيتي المباراة وهو في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 50 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا الذي يواجه خطر الهبوط في المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة.