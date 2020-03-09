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رياضة

موعد مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:46 ص
تريزيجيه أمام ليستر
تريزيجيه أمام ليستر سيتي
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إسراء أشرف
يحل فريق أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري، أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، ضيفًا على ليستر سيتي، اليوم، الإثنين، في ختام الجولة رقم 29 من الدوري الإنجليزي. 

موعد مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "ووكرز" معقل ليستر سيتي، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق محمد بركات.

ويدخل ليستر سيتي المباراة وهو في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 50 نقطة، بينما يأتي أستون فيلا الذي يواجه خطر الهبوط في المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة.
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