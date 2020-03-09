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تعليم

إذاعة مدرسية عن عبد المنعم رياض.. تعليم الإسماعيلية يحتفل بيوم الشهيد

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:21 م
صدى البلد
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انجي هيبة
شهد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الاثنين احتفال مدرسة السلام الرسمية لغات التابعة لإدارة شمال الاسماعيلية التعليمية بيوم الشهيد بحضور عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية واسماعيل محسن مدير عام التعليم العام ومحمد عبد الكريم مدير إدارة شمال الاسماعيلية. 

وشارك الدكتور خالد خلف ومرافقوه في طابور الصباح وقدم الطلاب اذاعة مدرسية حول الشهيد عبد المنعم رياض الذي استشهد علي ضفة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف مع العدو الإسرائيلي قبل ان يحقق المصريون انتصار أكتوبر المجيد 1973 وتنوعت الفقرات ما بين أغنيات وطنية وكلمات الي جانب عروض فنية.

وقال الدكتور خالد خلف قبيصي إن مصر تحتفل يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد وهو اليوم الذى يخلد شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن.

ويأتى الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق. ووجه مدير المديرية المعلمين أن يعلموا أبناءنا قيمة التضحية كى يستطيعوا حمل الأمانة والرسالة جيل وراء جيل لتحيا مصر ويعرفوا قيمة من ضحوا بأرواحهم من أجل أن يبقى هذا الوطن.
إذاعة مدرسية عن عبد المنعم رياض.. تعليم الإسماعيلية يحتفل بيوم الشهيد
إذاعة مدرسية عن عبد المنعم رياض.. تعليم الإسماعيلية يحتفل بيوم الشهيد
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