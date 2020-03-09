إذاعة مدرسية عن عبد المنعم رياض.. تعليم الإسماعيلية يحتفل بيوم الشهيد





ويأتى الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق. ووجه مدير المديرية المعلمين أن يعلموا أبناءنا قيمة التضحية كى يستطيعوا حمل الأمانة والرسالة جيل وراء جيل لتحيا مصر ويعرفوا قيمة من ضحوا بأرواحهم من أجل أن يبقى هذا الوطن.

وقال الدكتور خالد خلف قبيصي إن مصر تحتفل يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد وهو اليوم الذى يخلد شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن.