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ثقافة

ثقافة البداري تناقش أعراض فيروس كورونا وطرق الوقاية

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:33 ص
صدى البلد
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جمال عاشور
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة من الندوات والمحاضرات التثقيفية التوعوية الوقائية ضد مخاطر الفيروسات والامراض الفيروسية حيث إنطلقت فعاليات أولى جلسات التوعية الصحية بفرع ثقافة اسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي. 

وبحسب بيان، الاثنين، قدمت مكتبة الطفل والشباب بالبداري بالتعاون مع الإدارة الصحية بالبداري والإدارة التعليمية القطاع الازهرى بالبداري بأولى الندوات  للتوعية بفيرس كورونا حيث عقدت ندوة تثقيفية بعنوان " كورونا .. الأعراض وطرق الوقاية " وأثر التغذية الصحية فى محاربة المرض بمعهد فتيات البدارى الإعدادى الثانوى الأزهرى، بحضور مدير ادارة البدارى التعليمية الازهرية ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية والتعليمية وكوكبة من الأدباء والشعراء والمبدعين بمحافظة أسيوط وتحدث فيها كل من الدكتور ممتاز عبدالكريم والدكتور محمود أنور مدير الادارة الصحية بالبدارى والمحاضر المركزي بوزارة الثقافة.

وقدم أنور تعريفا مفصلا عن الإصابة فيرس كورونا وكيفية معرفة الانسان او الاشتباه في الإصابة بالمرض، حيث انه يشابه اعراض الانفلونزا الموسمية مع وجود بعض الاختلافات بين الحالتين وأوضح الاختلاف بين الاشتباه فى المرض وتوسيع دائرة الاشتباه كأحد طرق الوقاية من الانتشار للحد من المرض وتحجيمه، موضحا الاجراءات التى تتخذها وزارة الصحة للتعامل مع الحالات، مؤكدًا على ضرورة المحافظة على النظافة الشخصية كأحد أهم الاسلحة فى مواجهة المرض إضافة إلى التغذية الصحية السليمة والتى تقوى الجهاز المناعى للانسان.

كما تحدث الدكتور ممتاز عبدالكريم المحاضر المركزى بوزارة الثقافة عن أخطار الشائعات وتأثيرها السلبى على انتشار المرض ونشر حالة من البلبلة فى الشارع المصرى تؤدى الى عدة تأثيرات سلبية قد تدمر اقتصادات دول وتطرق الى ادارة الازمة عن طريق التعامل الصحيح مع الاخبار والحالات وعدم نشر أى أخبار مغلوطة غير موثوقة عن المرض.
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