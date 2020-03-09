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رياضة

تفاصيل جلسة كارتيرون مع لاعبي الزمالك عقب العودة للتدريبات بالنادي

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:20 م
كارتيرون والشيشينى
كارتيرون والشيشينى
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـنادي الزمالك،جلسة فنية سريعة مع اللاعبين في بداية المران صباح اليوم.

وقدم كارتيرون للاعبين التحية على المجهود الذي تم بذله خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن المشوار نحو التتويج الإفريقي ينقصه خطوتين ، وانه على ثقة فيهم في تخطي الخطوات القادمة ومن ثم التتويج.  

وطالب الفرنسي اللاعبين بغلق الصفحة الأفريقية في الوقت الحالي والتركيز في اللقاءات القادمة ببطولة الدوري. 

ويعود الزمالك للتدريبات اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندرى فى السادسة مساء الخميس المقبل بالجولة الثامنة عشر للدوري الممتاز .

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الترجى الرياضى التونسى حامل اللقب فى النسختين الأخيرتين بالفوز ذهاب بإستاد القاهرة 3-1 والخسارة إيابا بإستاد رادس 0-1 ليتأهل الفارس الأبيض بمجموع المباراتين 3-2 .


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