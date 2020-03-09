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رياضة

الأهلي راحة من المران اليوم

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:18 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد العودة من جنوب إفريقيا، على أن يستأنف الفريق مرانه غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري العام.

وحصل الفريق على راحة بسبب حالة الإجهاد بعد العودة من جنوب إفريقيا صباح اليوم في رحلة استغرقت ما يقرب من ٩ ساعات، حيث استقل الفريق حافلة من بريتوريا إلى مطار جوهانسبرج قبل أن يستقل الطائرة إلى القاهرة.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على صن داونز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين، والتعادل الإيجابي في مباراة العودة التي أقيمت في مدينة بريتوريا.
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