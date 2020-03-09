أشعة للأنجولي جيرالدو لتحديد حجم إصابته

يجري جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أشعة في القاهرة بعد عودة بعثة الفريق من جنوب إفريقيا صباح اليوم، لتحديد فترة غيابه والاطمئنان على حالته بشكل أكبر.





وتعرض جيرالدو، لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة الإياب أمام صن داونز التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.





وحصل اللاعب الأنجولي على راحة أمس من التدريبات قبل وصول البعثة؛ بسبب تورم قدمه، فيما تحسم الأشعة فترة غيابه عن المشاركة والبرنامج العلاجي الذي سيخضع له.

وشارك جيرالدو في التشكيل الأساسي لمواجهة صن داونز الأخيرة التي أقيمت في جنوب إفريقيا، قبل أن يخرج بسبب الإصابة.



