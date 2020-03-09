AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أشعة للأنجولي جيرالدو لتحديد حجم إصابته

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:21 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
يجري جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، أشعة في القاهرة بعد عودة بعثة الفريق من جنوب إفريقيا صباح اليوم، لتحديد فترة غيابه والاطمئنان على حالته بشكل أكبر.

وتعرض جيرالدو، لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة الإياب أمام صن داونز التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وحصل اللاعب الأنجولي على راحة أمس من التدريبات قبل وصول البعثة؛ بسبب تورم قدمه، فيما تحسم الأشعة فترة غيابه عن المشاركة والبرنامج العلاجي الذي سيخضع له.
وشارك جيرالدو في التشكيل الأساسي لمواجهة صن داونز الأخيرة التي أقيمت في جنوب إفريقيا، قبل أن يخرج بسبب الإصابة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مران بدني قوي للأهلي في جنوب إفريقيا

قبل مواجهة صن داونز.. سفير مصر فى جنوب أفريقيا يحتفي بـ الخطيب وبعثة الأهلي

غدا.. الأهلي يختتم تدريباته على استاد لوكاس موريبي قبل مواجهة صن داونز

الأهلي يخوض مرانا بدنيا وفنيا قويا في بريتوريا

قبل انطلاق مران الفريق.. فايلر يحاضر لاعبي الأهلي

فايلر يتفقد أرضية ملعب لوكاس قبل مواجهة صن داونز

ترشيحاتنا

انتبه.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

بـ لوك جديد.. ابنة طلعت زكريا تفاجئ متابعيها

بسبب كورونا.. رئيس دولة يقرر العمل من المنزل ودخول الحجر الصحي.. صور

زحام شديد أمام المعامل المركزية بوزارة الصحة لليوم الثانى لإجراء تحليل PCR... فيديو وصور

الكويت: تجديد إقامة وافدي 16 دولة بينها مصر استثنائيا وهم خارج البلاد

طفل مصاب بالتوحد يتعرض للتنمر والضرب يوميا لمدة 3 أشهر.. تفاصيل مؤسفة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد وشعر أسود.. منة فضالي تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

بمكياج جذاب.. كارمن سليمان تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

طفل مصاب بالتوحد يتعرض للتنمر والضرب يوميا لمدة 3 أشهر.. تفاصيل مؤسفة