محمد أوناجم يؤدي تدريبات علاجية في جيمانيزيوم الزمالك





ووضع الجهاز الطبي برنامجًا علاجيًا لمحمد أوناجم للتعافي من اصابة الركبة التي يعاني منها، والتي تعرض لها برحلة تونس الأخيرة.





وغاب محمد أوناجم عن لقاء الترجى التونسى بإستاد رادس بداعي الإصابة.

ويعود الزمالك للتدريبات اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة الإتحاد السكندرى فى السادسة مساء الخميس المقبل بالجولة الثامنة عشر للدوري الممتاز وكان الزمالك قد تأهل إلى دور نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الترجى الرياضى التونسى حامل اللقب فى النسختين الأخيرتين بالفوز ذهاب بإستاد القاهرة 3-1 والخسارة إيابا بإستاد رادس 0-1 ليتأهل الفارس الأبيض بمجموع المباراتين 3-0 .

يؤدي محمد أوناجم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، جلسة علاجية وتأهيلية بجيمانيزيوم النادي.