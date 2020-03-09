على طريقة الترجي..عقوبات مغلظة في انتظار الرجاء المغربي قبل مواجهة الزمالك

أصبح فريق الرجاء المغربي يواجه أزمة عنيفة قبل مواجهة الزمالك بنصف نهائى دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها 1 مايو من العام الجارى بسبب الأحداث المؤسفة التى شهدتها مباراة الفريق الماضية أمام مازيمبي الكونغولى بربع نهائى البطولة .



ودخل لاعبو الرجاء المغربي فى اشتباك بالأيدي مع عدد من جماهير الفريق الكونغولى وهو ما تسبب فى إحداث حالة كبيرة من الارتباك داخل المباراة وزادت الأجواء شحونة .



ويواجه نجم الرجاء المغربي " إلياس الحداد " خطر الإيقاف الطويل من قبل الكاف بعد أن أظهر الفيديو الخاص بالمباراة دخوله فى اشتباكات قوية مع الجماهير واعتداءه على عدد من المشجعين .



ومن المقرر أن يعلن الكاف بشكل رسمي عن عقوباته الخاصة بأحداث مباراة مازيمبي والرجاء المغربي ، ويخشي مسئولو الرجاء تعرض الفريق إلى إيقافات بالغة قبل مواجهة الزمالك المصيرية .



ويلتقى الرجاء مع الزمالك فى ذهاب نصف نهائى بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 1 أو 2 مايو قبل أن يلعب الفريقان معا فى القاهرة 8 أو 9 مايو أيضا .



وكان الترجي التونسي فقد عدد من اللاعبين المهمين أمام الزمالك فى لقاء العودة الخاص بدور الثمانية من منافسات المسابقة بسبب الإيقافات أيضا بعد خروج اللاعبين عن النص والاعتداء على الحكم المغربي رضوان جيد .