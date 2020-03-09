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أخبار العالم

صدمة وقلق.. ردود فعل دولية على محاولة اغتيال عبد الله حمدوك

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:01 م
عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
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القسم الخارجي
أدانت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك.

وأعربت السفارة الأمريكية في الخرطوم، اليوم الاثنين، عن حزنها وصدمتها لمحاولة اغتيال حمدوك.

وأكدت السفارة الأمريكية مواصلة واشنطن دعم الحكومة الانتقالية والتضامن مع شعب السودان.  

فيما أعلنت بريطانيا أن محاولة اغتيال حمدوك مقلقة للغاية ويجب التحقيق الكامل فيها 

وقال السفير البريطاني في السودان إن محاولة الاغتيال تؤكد من جديد الطبيعة الحساسة للمرحلة الانتقالية والدور المحوري الذي يؤديه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

وتعرض رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الاثنين، لمحاولة اغتيال فاشلة في الخرطوم.

وأفاد التليفزيون السوداني، بنقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى مكان آمن بعد نجاته من محاولة اغتيال.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، عن مجلس الوزراء السوداني قوله إن كل لقاءات حمدوك المجدولة تم إلغاؤها اليوم.

وأشارت المعلومات إلى أن عبوة ناسفة استخدمت في تفجير سيارة حمدوك، فيما ذكر وزير الإعلام السوداني أن رئيس الوزراء السوداني تعرض لإطلاق نار أيضا.

وأفاد شهود عيان بأن الانفجار وقع شرق كوبرى شمال شرق الخرطوم واستهدف سياراتين كانت إحداهما تقل رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مما أدى لإصابة شخص بجروح طفيفة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد هذا الانفجار الذي كان يستهدف لاغتيال رئيس الوزراء السوداني.

وأكد مدير مكتب حمدوك لصحيفة "إرم نيوز" الإماراتية، أن رئيس الوزراء نجا من محاولة اغتيال رغم أن سيارته تدمرت بالكامل.

وذكر شاهد عيان لـ"إرم نيوز" أن الموكب تعرض لهجوم انتحاري بسيارة مفخخة من نوع "اكسنت"، لافتا إلى أن رجال المرور أوقفوا السيارة لعبور موكب حمدوك، لكنها انفجرت بالتزامن مع مرور الموكب.
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