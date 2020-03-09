AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

في ذكرى يوم الشهيد.. الأزهر: الشهادة في الإسلام لمن ضحى بنفسه دفاعا عن وطنه ولم تكن قط لدعاة العنف والإرهاب.. والمفتي: يقدمون أرواحهم عن طيب خاطر دفاعا عن تراب الوطن

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:35 م
ذكرى يوم الشهيد.
ذكرى يوم الشهيد.
Advertisements
محمود ضاحي

الأزهر: فرصة لاستعادة روح البطولة والأمجاد التي تحققت على يد قواتنا المسلحة

المفتي: تتولون بكل أمانة وفخر حماية التراب الوطني بكل وطنية


ثمَّن الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإقامة الذكرى السنوية الحادية والخمسين لـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام، ذكرى استشهاد الفريق البطل عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الذي جسد باستشهاده وسط جنوده في خط الجبهة الأول، نموذجا لجسارة وبسالة المقاتل المصري.

                       

وأكد الأزهر أن ذكرى الشهيد فرصة عظيمة، لاستعادة روح البطولة والأمجاد التي تحققت على يد قواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية، والترحُمِ على الدماء الطاهرةِ والعزيزة التي سالت من جنودنا البواسل للدفاع عن مقدراتِ وطننا الحبيب، وقطع يد كل من تسول له نفسه التعرض له بسوء، لتسطر من خلاله تاريخًا مشرِّفًا، ولتضرب أعظمَ الأمثلة في التضحيةِ والفداء.

 وتقدم الأزهر الشريف بأسمى آياتِ الشُكرِ والعرفان إلى أُمهات الشهداءِ وأسرهم، مصانع الرجالِ ومهدِ الأبطال، ممن ضربنَ أروع الأمثلةِ في الصبرِ والتضحيةِ،  وأن تاريخنا القديم والحديث مليءٌ بالنماذج المشرقةِ من أمهاتٍ كن المثل والقدوة في العطاءِ وحب الوطن، وتقديم أبنائهن فداء لوطننا الغالي.

 وأوضح الأزهر أن الشهادة في الإسلام لمن ضحى بنفسه دفاعًا عن ماله وأرضه وعرضه ووطنه، وأنها لم ولن تكون أبدًا لدعاة العنف والإرهاب، ممن يغررون بالأبرياء من الشباب وإيهامهم أنهم بقتلهم أنفسهم "في العمليات الانتحارية الإرهابية وغيرها" سينالون الشهادة، وفي الحقيقة هي محض انتحار، وإلقاء بالنفس في موارد التهلكة في الدنيا والعذاب في الآخرة.

 وأشاد الأزهر الشريف بالتضحيات العظيمة التي تقدمها قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل في حربهم على الإرهاب؛ من أجل استقرار مصرنا، وحفظا لأمنها، سائلًا اللهَ تعالى أن يحفظَ مصرَ وشعبَها من كل سوء، وأن يرحم شهداءنا الأبرار.ش

 أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن أبطال القوات المسلحة البواسل يقدمون أرواحهم الطاهرة عن طيب خاطر ويروون تراب الوطن بدمائهم الزكية من أجل حمايته والذود عنه ومواجهة المخاطر والتحديات التي تستهدف أمن الوطن وتهدد استقراره.

 وقال مفتي الجمهورية في رسالته التي وجهها للقوات المسلحة، الاثنين، بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الشهيد" الموافق 9 مارس من كل عام: إن كافة جموع الشعب المصري يقدرون جيدًا التضحيات الكبيرة التي يقوم بها أبطال القوات المسلحة البواسل حفاظًا على أمن الوطن واستقراره في مواجهة جماعات الضلال والإرهاب.

 

وأضاف مفتي الجمهورية: تتولون بكل أمانة وفخر حماية التراب الوطني بكل وطنية وشرف في مواجهة جماعات الإرهاب والتطرف التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان، ولا تبخلون مطلقًا بتقديم النفس والنفيس لتحقيق استقرار الوطن وأمنه.

 وجدد مفتي الجمهورية تضامنه الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش والشرطة، لدرء خطر الإرهاب الخبيث، واقتلاعه من جذوره، مطالبًا قوات الجيش بضرورة الضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء الإرهابيين العابثين الذين يستهدفون "حماة الوطن" وعدم تمكينهم من تنفيذ مخططاتهم الشيطانية لنشر الخراب والدمار في مصر والمنطقة العربية.

 ودعا مفتي الجمهورية المصريين جميعًا أن يتكاتفوا ويتحدوا معًا من أجل مواجهة جماعات التطرف والإرهاب، وأن يدعموا مؤسسات الدولة -وفي مقدمتها الجيش- دعمًا كاملًا في حربها ضد التطرف والإرهاب، ونادى بضرورة مساندة الجهود والتضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال القوات المسلحة في حروبهم المستمرة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي تسعى لنشر الفوضى والدمار لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الوطن ومستقبله.

 وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد شهداء القوات المسلحة بموفور رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته… وأن يحفظ مصرنا الغالية وأهلها بحفظه الجميل وأن تنعم دائمًا مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار والرقي، مصداقًا لقوله تعالى: {ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين}.

 يذكر أن الاحتفال بـ"يوم الشهيد" يوافق 9 مارس من كل عام في ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أثناء حرب الاستنزاف؛ تكريمًا له وفخرًا ببطولاته التي جسدت أسمى معاني التضحية والفداء التي كانت –وستظل- مبعث فخر واعتزاز للقوات المسلحة المصرية على مر التاريخ والعصور.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفتي الجمهورية: الشرطة تتحمل مسئولية حماية جبهتنا الداخلية بكل أمانة

القومي للمرأة: الشرطة تقوم بدور بارز في حماية الوطن

مستقبل وطن بورسعيد يحتفل بأعياد الشرطة بالشوكولاتة والورود

مرصد الإفتاء: الإرهاب الآثم يسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان

الإفتاء: الضربات الاستباقية ضد أوكار التنظيمات الإرهابية تقضي على أوهامها الشيطانية

الأزهر في الذكرى 51 لـ يوم الشهيد: فرصة لاستعادة روح البطولة

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. رد ناري من أصالة بعد انفصال أنغام عن أحمد ابراهيم.. شيرين عبد الوهاب تعتذر بعد حكم حبس زوجها

قرار جديد .. منع الشيشة في كل مقاهي السعودية بسبب كورونا

بعد مخالطتها لحالة مصابة بكورونا.. اشتباه في إصابة ممرضة بمستشفى في المنوفية

قرار حازم.. الطب الشرعي السوري يتحرك في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

قرار عاجل من وزير الداخلية بشأن 1069 شرطيا.. تعرف عليه

صراخ وعويل بين أهالى المتهمين في حادث قطار محطة مصر بعد النطق بالحكم

AdvertisementS

صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من خطف «درع» يد الزمالك

قرار عاجل من الكاف بشأن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الله الله .. رد ناري من أصالة بعد انفصال أنغام عن أحمد ابراهيم

بعد وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا.. وزارة الصحة تحذر من ارتداء الكمامة

ظهور فيروس جديد أشد فتكا من كورونا في إيران.. برلماني يكشف الحقيقة

شاهد .. فيديو مسرب يورط الرجاء المغربي قبل مواجهة الزمالك بنصف نهائي إفريقيا

بعد ظهور كورونا في مصر.. تعليم الدقهلية توقف الندوات والاحتفالات و الرحلات والمعسكرات حتى إشعار آخر

مفاجأة.. النقاز يوسط نجما كبيرا للعودة للزمالك

صحة المصريين في أمان.. الرقابة الإدارية تضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية.. صور

مفاجأة مدوية .. نجم الأهلي يجري جراحة ثالثة في ركبته بـ ألمانيا

الرقابة الإدارية: القبض على برلماني تلقى رشوة 300 ألف جنيه

اخبار الرياضة| حقيقة رحيل نجم الزمالك.. مفاجأة بشأن النقاز.. صفقة الموسم في القلعة الحمراء.. لاعب الأهلي في الحجر الصحي بسبب كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو العروسة.. سيد رجب فى جلسة تصوير خاصة بعدسة "صدى البلد" من الأقصر

تجنبها فورًا.. حقيقة الإصابة بفيروس كورونا من الشيشة

نصائح لمعرفة العمر الافتراضي لكاوتش السيارة وكيفية المحافظة عليه.. صور