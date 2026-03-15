إبراهيم عبد الجواد: كنا نتمنى المصري يروح الجزائر مرتاح في النتيجة

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي أداء نادي البورسعيدي المصري أمام شباب بلوزداد.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كنا نتمنى المصري يروح الجزائر مرتاح في النتيجة.. بس إحنا واثقين إنه قادر يروح يجيب بطاقة التأهل من قلب ملعب بلوزداد".

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة المصري البورسعيدي أمام شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

بداية حذرة من الفريقين

شهدت الدقائق الأولى من اللقاء حذرًا تكتيكيًا واضحًا من جانب الفريقين، حيث سعى كل فريق إلى تأمين مناطقه الدفاعية وعدم استقبال أهداف مبكرة قد تؤثر على سير المباراة. واعتمد المصري على الهجمات المرتدة السريعة، في حين حاول شباب بلوزداد فرض أسلوبه من خلال الاستحواذ على الكرة وبناء الهجمات من وسط الملعب.

ورغم المحاولات المتبادلة، لم تشهد الشوط الأول فرصًا خطيرة كثيرة، لينتهي بالتعادل السلبي دون أهداف.

صلاح محسن يمنح المصري التقدم

مع بداية الشوط الثاني، كثّف المصري ضغطه الهجومي بحثًا عن هدف التقدم، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 55، عندما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الفريق البورسعيدي.

وتقدم المهاجم صلاح محسن لتنفيذ الركلة بنجاح، ليضع الكرة في الشباك معلنًا الهدف الأول للمصري، وسط فرحة كبيرة من لاعبي الفريق والجهاز الفني.

هدف قاتل لشباب بلوزداد

بعد هدف المصري، حاول الفريق الجزائري العودة في النتيجة واندفع هجوميًا خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، مستغلًا تراجع لاعبي المصري للحفاظ على التقدم.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، تمكن اللاعب لطفي بوسوار من تسجيل هدف التعادل لصالح شباب بلوزداد، بعدما استغل ارتباك الدفاع داخل منطقة الجزاء، ليسكن الكرة الشباك ويمنح فريقه تعادلًا ثمينًا خارج أرضه.

تعقيد موقف المصري قبل لقاء العودة

هذا التعادل يجعل مهمة المصري أكثر صعوبة قبل مباراة الإياب في الجزائر، إذ يكفي شباب بلوزداد التعادل السلبي أو تحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

ومن المنتظر أن يخوض المصري مواجهة العودة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه للحفاظ على آماله في مواصلة المشوار القاري والتأهل إلى المربع الذهبي من البطولة الإفريقية