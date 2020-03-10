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تكنولوجيا

نزل تحديث Google Maps الجديد..اعرف منيوز المطاعم

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 04:54 ص
نزل تحديث Google
نزل تحديث Google Maps الجديد..إعرف منيوز المطاعم كلها
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ندى على
قام تطبيق جوجل مابس Google Maps بإجراء تحديث جديد، سيمكن المستخدمين لأول مرة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى من تصفح قوائم الطعام الموجودة في المطاعم. 

ووفقا لموقع 9to5Google فإن تطبيق جوجل مابس قام باستخدام Google Lens وهو تقنية مطورة من شركة جوجل للتعرف على الصور وتقدم معلومات قائمة على التعريف البصرى للأشياء. 
 

وستساعد تقنية  Google Lens مستخدمى جوجل مابس في تصفح صور قوائم الطعام بشكل واضح، وذلك عن طريق اختيار خاصية  discover dishes من التطبيق. 

ومن خلال التحديث الجديد سيستطيع المستخدمون أن يقوموا بالتصفح في كل الوجبات التى يقدمها مطعم معين، والمقارنة بينها وبين المطاعم الأخرى، كما سيمكنهم المقارنة بين وجبة وأخرى، وهذا التحديث سيساعد بشكل كبير الأجانب أو المسافرين، أو من يجرب مطعم للمرة الأولى وليس لديه خلفية عن نوع وجودة الطعام المقدم. 

وذكر موقع  Tech Times الخطوات التى يمكن من خلالها تفعيل التحديث على جوجل مابس

1- افتح تطبيق جوجل مابس من هاتفك الأيفون أو الأندرويد 

2- اضغط على أيقونة البروفايل أعلى الجانب الأيمن، واختر قائمة الضبط  

3- انزل لأسفل إلى أيقونة  Exploring Places او الأماكن التى يمكن اكتشافها، وحدد قائمة طعامك المفضلة.  

4- اضغط على زر Add dietary preferences أضف النظام الغذائى المفضل تحت قائمة Dietary preferences. 

5- على الشاشة القادمة حدد قوائم الطعام المفضلة لديك ثم اضغط على تحديث قائمة الطعام المفضلة. 

6- من صفحة قائمة الطعام المفضلة اضغط على زر الإضافة تحت قائمة المفضلات، ومنها اضغط على أنواعى الطعام المفضلة  لديك. 

7- وبخطوة مشابهة، اضغط مرة أخرى على زر الإضافة ولكن تحت قائمة القوائم التى لا أريدها، واضغط على القوائم التى لا تريدها، ثم اضغط على زر إضافة المفضلات.  


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