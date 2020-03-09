تونس تلغي جميع الرحلات الجوية والبرية إلى إيطاليا

قررت السلطات التونسية إلغاء جميع رحلات الخطوط التونسية باتجاه المدن الإيطالية والإكتفاء برحلة أسبوعية إلى روما.





كما قررت السلطات إلغاء الرحلات البحرية التابعة للشركة التونسية للملاحة من وإلى الموانئ الإيطالية، وذلك في إطار مواجهة من فيروس كورونا، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.





جدير بالذكر الخطوط التونسية تنظم رحلات يومية باتجاه ميلانو وفينيس وروما.





من جانبها أعلنت السلطات في إيطاليا ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 463 حالة وفاة.



