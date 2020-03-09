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أخبار العالم

تونس تلغي جميع الرحلات الجوية والبرية إلى إيطاليا

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:59 م
تونس تلغي جميع الرحلات
تونس تلغي جميع الرحلات الجوية والبرية إلى إيطاليا
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رحيم يسري
قررت السلطات التونسية إلغاء جميع رحلات الخطوط التونسية باتجاه المدن الإيطالية والإكتفاء برحلة أسبوعية إلى روما. 

كما قررت السلطات إلغاء الرحلات البحرية التابعة للشركة التونسية للملاحة من وإلى الموانئ الإيطالية، وذلك في إطار مواجهة من فيروس كورونا، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية. 

جدير بالذكر الخطوط التونسية تنظم رحلات يومية باتجاه ميلانو وفينيس وروما. 

من جانبها أعلنت السلطات في إيطاليا ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى  463 حالة وفاة.

وأشارت السلطات إلى ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى نحو  9172 حالة
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