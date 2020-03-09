لحماية المواطنين والمقيمين.. إجراءات الداخلية السعودية في مكافحة كورونا ومنع انتشاره

بادرت الحكومة السعودية في اتخاذ العديد من الإجراءات الصارمة لحماية مواطنيها والمقيمين فيها، منذ الإعلان عن ظهور فيروس كرونا المستجد " كوفيد 9 " داخل المملكة العربية السعودية.





وتتصدر وزارة الداخلية السعودية من خلال أجهزتها بتنفيذ التعليمات والقرارات الصارمة التي تم اتخاذها .





وتمثلت تلك الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد والقضاء عليه ومحاصرته والقضاء عليه وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، في الأتي:





- على جميع من يرغب في القدوم إلى المملكة بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا- وفق القائمة المعتمدة من الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية - أن يقدم شهادة مخبرية PCR تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد حيث يسري ذلك على من أقام في تلك الدول خلال الـ ( 14 ) يومًا السابقة لدخوله المملكة" علي ان يتم التأكد من سلامة شهادة المخبرية، وأنها حديثة وصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لصعود المسافر إلى الطائرة".





كما تصدت وزارة الداخلية السعودية لتنفيذ قرار حكومة المملكة بتعليق الدخول الي مدينة القطيف حيث علقت السعودية امس الأحد ، حركة الخروج والدخول من وإلى محافظة القطيف، والتي شهدت تسجيل 11 حالة مصابة بفيروس كورونا، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى منع تفشي المرض في المملكة.





ونشرت وزارة الداخلية السعودية بيانا أعلنت فيه إغلاق محافظة القطيف أمام حركة الدخول والخروج، وإيقاف العمل في الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة باستثناء المرافق الأساسية التي تقدم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية.





- كما أضافت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، 5 دول جديدة على قائمة الدول التي يُمنع سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إليها ودخول المسافرين القادمين منها، وذلك لاحتواء فيروس كورونا المستجد.





وجاء هذا القرار إلحاقًا لقرار الحكومة السعودية الذي صدر فجر اليوم الذي علّق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين ولبنان وسوريا وكوريا الجنوبية ومصر وإيطاليا والعراق.





وتمت إضافة الدول التالية على هذه القائمة: سلطنة عُمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا، بحسب ما أكده مصدر مسؤول في وزارة الداخلية.





- تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا.





-تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس "كورونا" منها خطرا.



