تكدس التكاتك أمام محطة مترو عزبة النخل يثير غضب الأهالى .. صور

اشتكى المواطن ناجح وليم، المقيم بعزبة النخل، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تكدس التوك توك أمام محطة مترو عزبة النخل في الشرقية والغربية.

ويقول فى رسالته : لا يوجد طريق للمارة بسبب تكدس التوك توك أمام أبواب المحطة ومشاجرات عديدة بين سائقى التوكتوك، وناشد القارئ المسئولين ضرورة التدخل لحل هذه المشكلة قبل حدوث جرائم فى المنطقة.

للتواصل مع الشاكى 01270065543

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360