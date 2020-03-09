هل الشيشة تنقل كورونا .. أُستاذ الصَدر بطب الأزهر يُجيب.. فيديو

كشف الدكتور طة عبد الحميد أستاذ الصدر بطب الأزهر، علاقة تدخين "الشيشة" بالإصابة أو نقل فيروس كورونا، مؤكدًا أن "الشيشة" تنقل الفيروس من شخص مصاب به لأخر وبسرعة كبيرة ويجب الحذر منها.

وأهاب عبد الحميد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي السيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الاثنين، بالشعب المصري والعربي أيضا استعمال "المناديل" الورقية في حالة الرشح وإفرازات الجهاز التنفسي، والتخلص منها بطريقة أمنة وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة وإن حدث يجب أن نرتدي الكمامة، وفتح النوافذ والتأكد من التهوية الجيدة للغرفة، مضيفا أنه من يشعر بارتفاع في درجات الحرارة في جسمه لأكثر من 10 أيام عليه الإسراع في عمل تحليل، ومنع الاحضان والقبلات، وغسيل اليدين بشكل مُتكرر وتطهيرها بمطهر قوي.





وأجاب أستاذ الصدر بطب الأزهر، على سؤال : "هل الشيشة تمثل خطر أم لا في أزمة فيروس كورونا"، قائلا :"نعم تمثل ويجب منعها ولأنها خطر وتنقل كورونا من خلال استعمالها يتم التدخين ويدخل دخانها على الجهاز التنفسي، وبالتالي يخرج ما في الصدر من الفيروسات على الشيشية نفسها، ومن يستعملها من بعد ذلك يصاب بهذه الفيروسات وأيضا العاملين في المقاهي لا يطهروا الشيشة على الإطلاق ويغسلوها بالماء فقط، وهذا الأمر لا يقتل الفيروسات، وهنا يمكن أن ينتقل فيروس كورونا من شخص لآخر".





ووجه الطبيب، نداء عاجل للدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، قائلا :"على وزيرة الصحة توصيل الكيس الخاص يالـ «بي سي آر» pcr، الخاص بفيروس كورونا مدعمه حتى يتم التقاط الحالات وعمل التحاليل واكتشاف المرض".





وأكد أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من شخص لأخر من خلال الأحضان والقبلات الحارة، مشيرا إلى أنه علينا الحذر من كل هذه الأمور خلال الفترة الحالية لمواجهة هذا الفيروس اللعين.















