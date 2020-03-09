خدمة TC الإنجيلية تطلق مبادرة لتمكين المرأة المصرية

أطلق طوني چورچ مدير خدمة TC في مصر والشرق الأوسط التابعة لرابطة الانجيليين، مبادرة خارج أسوار الكنيسة لتمكين المرأة المصرية ودفعها إلي أخذ مكانها في المجتمع والبيت، ودفعها إلي معرفة وأكتشاف مواهبها فهي مصدر إلهام وتغير المجتمع.





وقال طوني جورج – في تصريح له اليوم - إنه من المقرر عمل احتفالية كبرى لإطلاق المبادرة بحضور سيدات من رائدات الأعمال وفنانات وحاملي أثقال ومتسلقات جبال وخبيرات تنمية بشرية.





وأضاف أن كل من سوف يعتلي المسرح في تلك الليلة سيدات لهن قصص حقيقية مؤثرة تحدين أنفسهن والمجتمع ليصلن إلي احلامهن، وهذا يعني أنهن قادرات علي إلهام الحاضرات علي أخذ مكانهن وتحقيق احلامهن.





وتابع قائلا، إن الرجل والمرأة ليسوا في حالة من المنافسة ولكن كما خلقهما الله فهم مكملين بعضهم البعض، فبدون تمكين المرأة يعيش المجتمع في حالة من القبح.





يشار إلى أن خدمة tc تعد مؤسسة خدمية مسيحية تابعة لرابطة الإنجيليين بمصر، وتضم مجموعة من الشباب من كل الطوائف، ويعملون على خدمة الناس في كافة مجالات الحياة من أجل حياة أفضل للجميع، كما تهدف الخدمة إلى تفعيل القدرات عن طريق إتاحة فرص المعرفة والتدريب وتطوير المهارات، بما يحقق التغيير المستمر والمنشود.