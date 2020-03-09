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أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: أولويتي حماية العسكريين وأسرهم من فيروس كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:08 م
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
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أ ش أ
أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الاثنين، أن من أولويات البنتاجون حماية أفراد المؤسسات العسكرية الأمريكية وعائلاتهم من خطر فيروس كورونا الذي أصبح ينتشر بشكل متزايد في مناطق مختلفة من العالم.

وقال إسبر - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أوردتها قناة " الحرة " الأمريكية - "أولويتي الأولى هي حماية أفراد قواتنا المسلحة وعائلاتهم في أمريكا وفي جميع أنحاء العالم من فيروس كورونا "كوفيد-19"، ووزارة الدفاع تعمل باستمرار مع مختلف الوكالات (المعنية)، في نهج حكومي شامل".

وكان وزير الأمريكي قد أكد أن خطة الحماية من فيروس كورونا يجري "استكمالها" لموظفي وزارة الدفاع وأعضاء الخدمة، وسيتم تقديمها إليه في غضون أيام.

وأعرب إسبر عن "ثقته التامة" من أن البنتاجون سيكون قادرا على أداء وظائفه في حالة وصول فيروس كورونا إلى العاصمة واشنطن.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن، الأحد، تقييد سفر الجنود الأمريكيين من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ومنع عناصر القوات الأجنبية من المشاركة في التدريبات الأمريكية والتبادلات والزيارات في معظم الدول المتضررة.
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