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توك شو

الباز يكشف حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس والجامعات..فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:07 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور محمد الباز، إن هناك مراحل متعددة تقوم بها الدولة المصرية في التعامل مع فيروس كورونا وخطورته، بداية بقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، مرورا إلى تعامل باقى المؤسسات والوزارات مع هذا الأمر.

وأضاف الباز خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن وزارة الثقافة قررت أيضا تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التى تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين كإجراء احترازى وقائى، وذلك حتى إشعار آخر، إضافة إلى التحركات الأخرى في الوزارات. 

وتابع الباز، أنه لا يوجد أى تعليق للمدارس أو الجامعات حتى الآن، مؤكدا أنه من الممكن أن يتغير الموقف في هذا الأمر خلال ساعات، قائلا:" إذا رأت الدولة أى خطر ستقوم بتأجيل الجامعات والمدارس بشكل فوري".

وأوضح الدكتور محمد الباز، إن منظمة الصحة العالمية، صرحت بأن إجراءات بعض الدول ضد مصر بسبب كورونا جاءت نتيجة للشائعات التي تنتشر في مصر ولا صحة لها، معلقا: "نحن بارعون في الإضرار بأنفسنا".

وأشار إلى أن، بعض الدول اتخذت قرارات بسبب الشائعات المنتشرة عبر صفحات السوشيال ميديا.

وتابع: "كل يوم وزيرة الصحة تتكلم والمتحدث باسم الوزارة وتخرج البيانات، لكن الشائعات شوشرت على البيانات اللي كانت بتطلع، وللأسف مصر كان فيها حالة من استعجال القضاء".
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