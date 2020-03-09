AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

والد الشهيد محمد فؤاد: كلنا وأبناؤنا جنود أوفياء لمصر.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:14 م
شهيد الشرطة الرائد
شهيد الشرطة الرائد محمد فؤاد شحاتة
Advertisements
محمود زيدان
قال الدكتور فؤاد شحاتة، والد شهيد الشرطة الرائد محمد فؤاد شحاتة، إن الشهيد في عيون كل شعب مصر، ونحن جميعًا في أحضان قيادات وشعب مصر.

وأضاف "شحاتة"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، لا ننسى لمصر فضلها علينا .. فكلنا جميعًا وأبناؤنا جنود أوفياء لمصرنا الحبيبة تحت القيادة الحكيمة التي ننعم برئاستها لها في مثل هذه الأيام الطيبة.

وأضاف أننا نتقدم بالتحية للشعب المصري العظيم، في هذا اليوم – يوم الشهيد – ورحم الله نجلي الشهيد الرائد شرطة محمد فؤاد شحاتة، من قوة الأمن المركزي والذي استشهد في ميدان العتلاوي بالعريش،  يوم 20 يناير 2016م، وهو يحمي ويدافع عن شعب العريش.

وتابع والد الشهيد الرائد محمد فؤاد شحاتة، واغتالت ابني فئة ضالة لا تعرف الحق والدين، ورفاقه في الكمين الموجود والمفتوح في وسط الجمهور لحماية أهل العريش، وكانت نهاية طيبة ونهاية عظيمة نفتخر بها جميعا لأبنائنا الشهداء.

واختتم والد الشهيد الرائد محمد فؤاد شحاتة، قائلًا "يكيفنا تكريم الله سبحانه وتعالي لأبنائنا الشهداء، وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحكومة مصر وشعب مصر العظيم". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مات دفاعا عن زميله .. حكاية الشهيد اللواء محمد سلمي ابن الشيخ زويد

والد الشهيد عمر ياسر يروي تفاصيل تكريم الرئيس السيسي له.. فيديو

حكاية شهداء أسوان.. أبطال في مواجهة الإرهاب.. النقيب محمد مشالي الأبرز.. صور

أول تعليق من والد الشهيد الرائد إسلام مشهور بعد إعدام هشام عشماوي..فيديو

«مصر متسيبش تارها».. والد الشهيد عمرو صلاح معلقا على إعدام هشام عشماوي ..فيديو

دم ولادنا مرحش هدر والسيسي هدية من ربنا.. ماذا قال أسر الشهداء عن إعدام الإرهابي عشماوي

ترشيحاتنا

نصائح لمعرفة العمر الافتراضي لكاوتش السيارة وكيفية المحافظة عليه.. صور

الوباء في السينما.. كورونا ظهر في Contagion.. والنوم في العسل كشف المستور

الصحة: ارتفاع حالات الإصابة بـ كورونا إلى 59 حالة

تعرضت للظلم .. نجم الزمالك الصاعد يكشف عن تجربته داخل القلعة الحمراء

إجراء غشيم.. نشأت الديهي يوجه رسالة نارية لـ إثيوبيا.. فيديو

حقيقة وفاة مدرب الزمالك السابق بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء ناري.. ميجان ميركل تجتمع مع العائلة الملكية البريطانية في آخر مهمة رسمية

هنتعشى ايه النهاردة .. ساندوتشات سمك فيليه وسبيط مقلي وسلطة كاليمارى بالخس

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة .. صور