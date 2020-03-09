والد الشهيد محمد فؤاد: كلنا وأبناؤنا جنود أوفياء لمصر.. فيديو

قال الدكتور فؤاد شحاتة، والد شهيد الشرطة الرائد محمد فؤاد شحاتة، إن الشهيد في عيون كل شعب مصر، ونحن جميعًا في أحضان قيادات وشعب مصر.





وأضاف "شحاتة"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، لا ننسى لمصر فضلها علينا .. فكلنا جميعًا وأبناؤنا جنود أوفياء لمصرنا الحبيبة تحت القيادة الحكيمة التي ننعم برئاستها لها في مثل هذه الأيام الطيبة.





وأضاف أننا نتقدم بالتحية للشعب المصري العظيم، في هذا اليوم – يوم الشهيد – ورحم الله نجلي الشهيد الرائد شرطة محمد فؤاد شحاتة، من قوة الأمن المركزي والذي استشهد في ميدان العتلاوي بالعريش، يوم 20 يناير 2016م، وهو يحمي ويدافع عن شعب العريش.





وتابع والد الشهيد الرائد محمد فؤاد شحاتة، واغتالت ابني فئة ضالة لا تعرف الحق والدين، ورفاقه في الكمين الموجود والمفتوح في وسط الجمهور لحماية أهل العريش، وكانت نهاية طيبة ونهاية عظيمة نفتخر بها جميعا لأبنائنا الشهداء.





واختتم والد الشهيد الرائد محمد فؤاد شحاتة، قائلًا "يكيفنا تكريم الله سبحانه وتعالي لأبنائنا الشهداء، وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحكومة مصر وشعب مصر العظيم".