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فن

ريحتى كلها بصل .. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد.. شاهد

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:16 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تقدم فيه وصفة جديدة لأكلة تقوم بإعدادها بنفسها وهى بطاطس بالكفتة. 

وعلقت رانيا يوسف على الفيديو قائلة : "الحلقة الرابعة من برنامج رانيا يوسف" وتسبب الفيديو فى حالة من الجدل بين متابعيها، حيث جاءت التعليقات بين مؤيد ومعارض للأكلة الجديدة التى تم وصفها بالافتكاسة، حيث قال البعض الأفضل أنك متخشيش المطبخ تانى والبعض الآخر رأى أنها أكلة مختلفة. 

واثناء شرح رانيا يوسف التحضير للوجبة والتى كشفت عن مقاديرها ومحتوياتها من بطاطس وبصل وطماطم وعلقت قائلة "ريحتى كلها بصل" ولكن وجبه تستحق التضحية". 

يذكر أن يعرض للفنانة رانيا يوسف حاليا فيلم "صندوق الدنيا" الذى يشاركها البطولة فيه باسم سمرة وخالد الصاوى وأحمد كمال وتأليف وإخراج عماد البهات.   
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