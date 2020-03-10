الروح الحلوة.. شاهد رسالة ديانا حداد لصاحبة السعادة





وظهرت ديانا حداد بالصورة مع صاحبة السعادة الفنانة إسعاد يونس من كواليس حلقتها في برنامج صاحبة السعادة على قناة دي ام سي وعلقت على الصورة قائلة: "مع صاحبة الروح الحلوة صاحبة السعادة الفنانة إسعاد يونس وحلقة مميزة على قناة دي Dmc".





يذكر أن المطربة ديانا حداد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "ما حد يحس بالعاشق" من كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.





صورتها "ديانا" بطريقة الفيديو كليب في دبي مع المخرج "شهاب"، واضعة أمام الجمهور بسيناريو الكليب جزءا من حياتها اليومية كفنانة.





وقد سجلت ديانا الأغنية بين بيروت ودبي، وقامت بوضع صوتها على الأغنية بوجود ملحن العمل اللبناني فضل سليمان الذي حضر خصيصًا لحضور تسجيل الصوت برفقة عمر صباغ الموزع الموسيقي للأغنية، وذلك كفريق عمل للأغنية التي تحمل كلمات تروى بها جزءا من إحساس العاشقين وما يشعرون به.

شاركت الفنانة ديانا حداد جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.