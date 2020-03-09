AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

العمل من المنزل.. أحدث طرق مواجهة فيروس كورونا

الإثنين 09/مارس/2020 - 11:27 م
العمل من المنزل لمواجهة
العمل من المنزل لمواجهة كورونا
Advertisements

 مع تفشي فيروس كورونا في عدد من دول العالم، قررت عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية قرار العمل من المنزل لموظفيها من أجل مواجهة الفيروس الذي يعرف باسم "كوفيد – 19". وينصح خبراء الصحة العامة الشركات بتشجيع الموظفين على العمل من المنزل لمنع احتمال انتشار الفيروس القاتل في المكاتب والمواصلات العامة.

 

واتبعت عدد من الشركات، خصوصا التكنولوجية العملاقة مثل آبل Apple، ومايكروسوفت Microsoft، وجوجل Google النصيحة، إلا أن شركات أخرى ليس لديها هذا الخيار خصوصا ملايين الأمريكيين العاملين في مجالات البيع بالتجزئة ومحلات الأطعمة وصناعات أخرى.

 

وفي الوقت ذاته، أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أمرا للعاملين في فرعها بكاليفورنيا بالعمل من المنزل، وذلك بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا.

 

كما قررالبنك المركزي الأوروبي القيام بهذه التجرية حيث أمر موظفيه بالعمل من منازلهم حتى 20 أبريل المقبا كجزء من تجربة يجريها للتعامل مع التهديد الذي يمثله انتشار فيروس كورونا القاتل.

 

وتهدف جهود البنك المركزي الأوروبي لإجراء الاستعدادات واختبار بنيته التحتية في حالة اضطرار موظفيه البالغ عددهم 3700 شخص أو بعضهم للعمل من المنزل.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من أجل احتوائه.. كورونا يكلف الصين 8.74 مليار دولار

الفيروس القاتل في بكين.. تفاصيل أول حالة وفاة في العاصمة الصينية بسبب كورونا

بسبب كورونا.. آبل تغلق متجرا وتمنع موظفيها من السفر

إعلامية صينية: الحكومة سيطرت على انتشار فيروس «كورونا».. فيديو

كورونا يضرب تويتر.. وقرار عاجل ضد الفيروس القاتل

خوفا من كورونا.. تويتر تطلب من موظفيها العمل من المنزل

ترشيحاتنا

بسبب كورونا .. مفاجأة عن ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

ماذا يحدث لو حل رمضان مع انتشار كورونا .. وما مصير إقامة الشعائر الدينية؟

حقيقة وفاة مدرب الزمالك السابق بسبب كورونا

احذر .. أطعمة وعادة سيئة تسبب الإصابة بفيروس كورونا

جراحة في وتر أكيلس للاعب الأهلي

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيد السلايف.. ميجان ميركل تنافس كيت ميدلتون في آخر لقاء ملكي.. من الأجمل؟.. شاهد

بمكياج جذاب و شعر كيرلى ... شاهد أحدث ظهور لـ لينا أحمد الفيشاوى

لقاء ناري.. ميجان ميركل تجتمع مع العائلة الملكية البريطانية في آخر مهمة رسمية