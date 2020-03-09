العمل من المنزل.. أحدث طرق مواجهة فيروس كورونا

مع تفشي فيروس كورونا في عدد من دول العالم، قررت عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية قرار العمل من المنزل لموظفيها من أجل مواجهة الفيروس الذي يعرف باسم "كوفيد – 19". وينصح خبراء الصحة العامة الشركات بتشجيع الموظفين على العمل من المنزل لمنع احتمال انتشار الفيروس القاتل في المكاتب والمواصلات العامة.

واتبعت عدد من الشركات، خصوصا التكنولوجية العملاقة مثل آبل Apple، ومايكروسوفت Microsoft، وجوجل Google النصيحة، إلا أن شركات أخرى ليس لديها هذا الخيار خصوصا ملايين الأمريكيين العاملين في مجالات البيع بالتجزئة ومحلات الأطعمة وصناعات أخرى.

وفي الوقت ذاته، أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أمرا للعاملين في فرعها بكاليفورنيا بالعمل من المنزل، وذلك بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا.

كما قررالبنك المركزي الأوروبي القيام بهذه التجرية حيث أمر موظفيه بالعمل من منازلهم حتى 20 أبريل المقبا كجزء من تجربة يجريها للتعامل مع التهديد الذي يمثله انتشار فيروس كورونا القاتل.

وتهدف جهود البنك المركزي الأوروبي لإجراء الاستعدادات واختبار بنيته التحتية في حالة اضطرار موظفيه البالغ عددهم 3700 شخص أو بعضهم للعمل من المنزل.