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رياضة

عماد متعب يكشف كواليس مرضه.. ومكالمة الخطيب للاطمئنان عليه

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 12:16 ص
عماد متعب ومحمود
عماد متعب ومحمود الخطيب
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حسن العمدة
كشف عماد متعب نجم منتخب مصر والأهلي السابق، عن آخر تطورات حالته بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال متعب ، عبر قناة أون تايم، إنه سيجري الفترة الحالية لبعض الفحوصات الطبية والتحاليل لمعرفة من أجل الاطمئنان على صحته.

وشدد متعب على أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تواصل معه، واطمأن عليه، وعرض عليه السفر إلى ألمانيا .

وأضاف ، أشكر الجميع على اهتمامهم، لم أكن أتخيل حب الناس، ولكن المواقف الصعبة دائما تظهر هذا الحب.

واختتم عماد متعب ، تصريحاته ، ان والدته لم تكن تعلم بمرضه، وفوجئت بأحد الإعلاميين يتصل بها ليسأل عن صحتي، وأنا اتصلت بها فورا لكي طمئنها.
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