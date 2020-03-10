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أخبار البلد

الصحة العالمية: شفاء ثلث المصابين بـ كورونا في 16 دولة إسلامية

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 02:07 ص
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها الإقليمي بمنطقة شرق المتوسط، عن الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجدCOVID-19"".

وأوضحت منظمة الصحة العالمية،أن الدول المتواجد فيها الفيروس، والواقعة في نطاق عمل المكتب الإقليمي وهي "أفغانستان، باكستان، البحرين، إيران، العراق، الكويت، لبنان، عمان، الإمارات، قطر، الأردن، السعودية، المغرب، مصر، تونس، فلسطين".

وحدد التقرير الحالات موزعة على الدول كالتالي:

 أفغانستان 4 حالات.

فلسطين 20 حالة.

الأردن حالة واحدة.

 الإمارات 59 حالة، تعافي منهم 12 حالة.

إيران 7161 حالة ، المتعافين 2134 ، توفى منهم 237 حالة.

 باكستان 6 حالات.

البحرين 109 حالات، تعافي 14 منهم.

تونس حالتين.

 عمان 18 حالة، منهم 9 متعافين.

 العراق 61 حالة،  المتعافين 6 حالات، و6 وفيات.

 قطر 18 حالة.

 الكويت 65 حالة.

 لبنان 41 حالة، منهم 15 متعافى.

المغرب حالتين.

السعودية 15  حالة.

 مصر 55 حالة، تعافي 12، وحالة واحدة متوفاة.

السودان لا يوجد.

الصومال لا يوجد.

اليمن لا يوجد.

جيوتي  لا يوجد.

سوريا لا يوجد.

ليبيا لا يوجد.

وأوضحت ان إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا 7637 حالة، تعافى منهم 2202، وتوفيت 244 حالة.
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