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فن

الصدق والصراحة.. زكي فطين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد حول عمرو دياب

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 01:04 ص
زكي فطين عبد الوهاب
زكي فطين عبد الوهاب عمرو دياب
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سعيد فراج
استعان الفنان زكي فطين عبد الوهاب، بمقولة للكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز، للرد بها على أزمة رأيه في أغاني الفنان عمرو دياب، إذ نشر عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، مقولة للكاتب، فيها: "الصدق والصراحة ، قد لا تكسبك الكثير من الناس ، لكن ستوفر لك أفضلهم رغم قلتهم". 

يأتي ذلك، بعدما فوجئ زكي فطين، بهجوم عنيف من جمهور الهضبة الذي تابع المنشور موجها انتقاداته لفطين ومدافعا عن عمرو دياب.

وفور حذف المنشور كتب زكي فطين منشور آخر لتبرير موقفه.

ورد زكى فطين على منتقدى من خلال حسابه الشخصى بموقع الفيسبوك قائلا: " أغانى المهرجانات بتعجبنى لأن اللحن والإيقاع فيها catchy وفيها مواضيع غير قصص الحب وعذاب الحب  وكأن مفيش حاجه نتكلم عنها غير الحب ".

و تابع زكى فطين عبد الوهاب: "رأيى فى أغانى عمرو دياب ده مش إهانة ده مجرد رأى ..أنا شيلت البوست لأن من حقك تختلف معايا أو إنك ترى إنى ممثل فاشل .. ده حقك .. لكن الشتيمه مش من حقك".

وكان، زكي فطين عبد الوهاب، قال في منشوره الأول :"انا عارف ان فى ناس هتزعل من الكلام اللى هقوله .. لكن بعد الهجوم الشرس على اغانى وموسيقى المهرجانات.. نفسى افهم عمرو دياب الملقب بالهضبه .. بمناسبه ايه.

وتابع :"اغانيه والحانه وكلمات اغانيه هى هى من ٢٠ سنه .. ده افلاس فني مابعده افلاس .. اغانى المهرجانات فيها تجديد وابتكار وتنوع اكتر بكتير غصب عن الملحن الفذ "حلمى بكر" .

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