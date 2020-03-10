إجراءات منطقية..وزير التعليم عن هجوم السوشيال ميديا: هزار دمه تقيل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه بالتعاون مع وزارة الصحة تم تعليق ملصقات في المدارس للوقاية من فيروس كورونا؛ موضحا أن الأمر تحول إلى «تريقة» بسبب السوشيال ميديا.





وأضاف وزير التربية والتعليم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» ويقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»، و يذاع على «القناة الأولى»، ان من يستشعر أن نجله مريض لا يرسله إلى المدرسة، حتى لا ينقل المرض أي أن كان إلى زميله، مستنكرا اجتزاء تصريحاته في جلوس الطلاب وبينهم مسافة متر.









وتابع شوقي غاضبا: « الاجراءات اللي احنا اخذناها كلها منطقية ..وهناك من يتربص بالوزارة ليل نهار.. هنفضل نتريق على نفسنا لما كلنا نعيا، مش وقته الهزار اللي دمه تقيل».





وأضاف شوقي: « أن الأطفال هم من سيدفعون ثمن تعليق الدراسة».