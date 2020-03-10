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مرأة

فى عيد ميلادها... 10 إطلالات جريئة وضعت هيفاء وهبى فى مواقف محرجة

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:32 ص
هيفاء وهبى
هيفاء وهبى
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هاجر هانئ
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة هيفاء وهبى و التى أكملت عامها الـ 48، ولكن رغم ذلك تتمتع هيفاء وهبى بمظهر جذاب مهما مر الزمن فهى تهتم  بعناية فائقة باختيار أزيائها وإطلالاتها.

ورغم اهتمام هيفاء وهبى بمواكبة أحدث صيحات الموضة و التنوع و عدم السير على وتيرة واحدة إلا أنها وقعت فى عدة أزمات بسبب اختيارها الخاطئ وغير الموفق لبعض ملابسها و بالأخص  فساتين السهرة.

وتتمز إطلالات هيفاء وهبى بأنها تجمع أغلبها بين الجرأة والأناقة سواء الاطلالات الكاجوال او فساتين السهرة، و لا تقتصر جرأة هيفاء على الملابس فقط، بينما امتدت إلى ألوان الشعر غير التقليدية وصيحات المكياج الجذابة.

نعرض لكم فيما يلى أبرز الإطلالات التى  وضعت  هيفاء وهبى فى مواقف محرجة .

فى عيد ميلادها... 10 إطلالات جريئة وضعت هيفاء وهبى فى مواقف محرجة
فى عيد ميلادها... 10 إطلالات جريئة وضعت هيفاء وهبى فى مواقف محرجة
فى عيد ميلادها... 10 إطلالات جريئة وضعت هيفاء وهبى فى مواقف محرجة
فى عيد ميلادها... 10 إطلالات جريئة وضعت هيفاء وهبى فى مواقف محرجة
فى عيد ميلادها... 10 إطلالات جريئة وضعت هيفاء وهبى فى مواقف محرجة
فى عيد ميلادها... 10 إطلالات جريئة وضعت هيفاء وهبى فى مواقف محرجة
فى عيد ميلادها... 10 إطلالات جريئة وضعت هيفاء وهبى فى مواقف محرجة
فى عيد ميلادها... 10 إطلالات جريئة وضعت هيفاء وهبى فى مواقف محرجة
فى عيد ميلادها... 10 إطلالات جريئة وضعت هيفاء وهبى فى مواقف محرجة
فى عيد ميلادها... 10 إطلالات جريئة وضعت هيفاء وهبى فى مواقف محرجة
فى عيد ميلادها... 10 إطلالات جريئة وضعت هيفاء وهبى فى مواقف محرجة
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فى عيد ميلادها... 10 إطلالات جريئة وضعت هيفاء وهبى فى مواقف محرجة

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