ديكورات غرف نوم.. حديثة وناعمة للبنات

ترغبين في معرفة أحدث ديكورات غرف نوم و إضافة لمسة عصرية لها، حيث أصبحت ديكورات غرف نوم من اهم ديكورات المنزل العصري الحديث، ولا يخلو أي منزل الآن من عمل ديكورات غرف نوم، نظرًا للشكل الرائع والأنيق الذي يبدو عليه المنزل عند عملها، وفيما يلي سنقوم بتجميع أبرز ديكورات غرف نوم العصرية والحديثة لعام 2020.
ديكورات جبس غرف نوم
وتتنوع اشكال ديكورات جبس غرف نوم، حيث انها تضيف لمسة خاطفة للأنفاس، خصوصًا مع الأفكار والابتكارات التي ظهرت مؤخرا من قبل مهندسي الديكور، ومن أبرز أنماط تصاميم ديكورات جبس غرف نوم.
1- ديكورات جبس للاسقف :
ومن اهم ديكورات جبس غرف نوم المنزل هو السقف، حيث اهتم مصممي الديكور بإضافة المزيد من الأشكال المبتكرة والعصرية لتعطي لمسة فنية وجمالية لغرف النوم، ومنها: الجبسوم بورد، السقف المعلق، وتصاميم بسيطة من الجبس ولكن يتم اللعب بالأضواء لتعطي لمسة ساحرة ورومانسية على الغرفة.
2- ديكورات جبس كلاسيكية :
ويمكن ديكورات جبس غرف نوم الكلاسيكية أن تكون عصرية ومميزة للغاية، وتتمثل في أشكال التدرجات الجبسية التي توضع على زوايا وأركان السقف، مع استخدام إضاءات خافتة ، أما الديكورات العصرية فقد تتوفر اشكال من الجبس على هيئة قلوب و أزهار مجسمة يتم وضعها في منتصف السقف لكي ينسدل منها النجف.
ويتركز تصاميم ديكورات جبس غرف النوم على الاهتمام بالجدران حول الأسرة النوم، وابراز الأماكن الفارغة واستغلالها والانحناءات وأماكن الظل والضوء.
3- ديكورات جبس بأشكال هندسية :
وتتنوع ديكورات جبس غرف نوم بالأشكال المختلفة الأشكال الدائرية المتداخلة ، والمربعات ذات الإضاءات الخافتة كلها تدخل في نطاق ديكورات جبس غرف نوم، وينصح باختيار إضاءات الليد لأنها مريحة للعين ، وفي نفس الوقت فهي موفرة للطاقة.
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ديكورات غرف نوم بنات
يغلب على غرف نوم بنات الألوان الرقيقة باللون الوردي والفوشيا، والموف، والأحمر، والأصفر،حيث ان هذه الألوان تعبر عن الرقة والهدوء، ذا فهي الألوان الأقرب بالنسبة للبنات.
أولا: الأسرة :
تتميز غرف نوم البنات عادة بالجرأة في التصميمات فابتعدي عن التصميمات التقليدية واستخدمي التصميمات الحديثة كـ الأسرة المعلقة؛ وإذا كانت مساحة الغرفة صغيرة، فيمكنك اختيار السرير المكون من طابقين من أجل توفير مساحة أكبر، واستغلال مساحة الغرفة بشكل جيد، وإضافة ارجوحة على جانبي الغرفة لتضفي لمسة سحرية.
ثانيًا: خزانة الملابس:
ويجب اختيار خزانة الملابس في غرف نوم للبنات؛ داخل الزوايا، وذلك عبر استغلال الأماكن الخفية والضيقة، حيث يمكن استغلال عمود في الغرفة والفراغ الذي بينه وبين الحائط لعمل دولاب بنفس لون الغرفة.
وفي حالة الغرف الفسيحة فقد تكون خزانة ملابس كبيرة، وذلك عن طريق استغلال المساحات، حيث يمكن عمل خزائن مفتوحة، وتخلو من الدرف أو الرفوف؛ بالإضافة إلى وضع مرآة بشكل عمودي.
ثالثًا المكتب :
ويمكن استغلال الغرف الصغيره في عمل طاولة صغيرة لمذاكرة عليها، مع وضع عدد من الرفوف فوقها للاحتفاظ بالكتب، والأدوات الدراسية. أما إذا كانت الغرفة واسعة فيمكن وضع مكتب كبير، مع إضافة الكثير من الرفوف والأدراج على جانبي المكتب وفوقه.
رابعًا: الألوان:
ومن المعروف ان ديكورات غرف نوم بنات من حيث الوان الحوائط، حيث يمكن اختيار ألوان جريئة ورقيقة ، مثل: الألوان الحيادية للجدران والأثاث كـ الأبيض والرمادي ودمجها مع الألوان الجريئة.
خامسًا.. الإضاءة:
ويفضل توزيع إضاءة خافتة بجانب السرير لبعث الهدوء؛ بينما تستخدم الإضاءة القوية على طاولة المكياج ومكتب الدراسة؛ ويمكن وضعها بجانب النافذة لتعطي مزيدا من الضوء عليها لكي تساعد على التركيز.
ديكورات غرف نوم ناعمة
ويمكن اختيار ديكورات غرف نوم ناعمة، حيث يجب الإعتماد فيها على بعض اللمسات البسيطة والناعمة جدًا، ويمكن ببعض الأفكار أن تساعدك على تحويل أي غرفة نمطية وتقليدية لغرفة ناعمة وجديدة، وأهمها:
1- اختيار قطع اثاث بسيطة وعملية، تحتوي على مساحات للتخزين بأصغر مساحة لتعطي مساحة اكبر داخل الغرفة.
2- الألوان الباستيل من أنعم الألوان التي يمكن بها تلوين الحائط، حيث يمكن إدخالها مع اللون الأبيض الأساسي.
3- الإهتمام بالمرايا كعنصر أساسي في الغرفة، حيث أنها تعطي مساحة اكبر للغرف، وتعطي منظرا جماليا للغرفة.
4- وضع لمسات من الديكور الصغيرة، سواء الأباجورة أو التابلوهات يمكن ان تضفي لمسة ناعمة للغرفة.
5- يجب أن تتماشى الستائر مع المفارش، وألوان الحوائط والسجاد لتعطي منظرا متكاملا مريح للعين.
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ديكورات غرف نوم 2020
يبحث الكثيرون عن أنواع ديكورات غرف نوم 2020، والتي تجمع بين الشياكة والرقة وتلائم جميع المساحات، بالأخص الأشخاص الذين لديهم منازل صغيرة، فهم من أكثر الأشخاص الذين عليهم الإبتعاد عن البهرجة والألوان الغير متسقة، وافضل ديكورات غرف نوم 2020 الحصول على غرفة أنيقة تحتوي على مزيج من الألوان الهادئة النابضة مع الألوان التي تتماشى معها، وتجعلهم أكثر تناسبا مع غرفة النوم لتشعر بالهدوء والراحة، ولكي تكتمل هه الراحة يجب إختيار الستائر، والأثاث والسجاد بألوان تكمل بعضها البعض، وسوف تجد في اسفل المقال صورا لأحدث ديكورات غرف نوم 2020.
ديكورات غرف نوم اطفال
ويجب الإعتماد على اختيار ديكورات غرفة نوم اطفال ناعمة وتتناسب مع جنس الطفل، فإذا كان ذكر ينصح باستخدام الالوان الحادة باللون السماوي، والأزرق، والرمادي، والأخضر، إلا ان الفتيات تحتاج إلى ألوان ناعمة ومميزة، مثل اللون البينك، والروز، والموف، ويجب اختيار غرفة صغيرة ذات المساحات الصغيرة، مثل شراء الأسرة ذات الدورين، مع اختيار الوان سجاد وستائر تتماشى مع لون الغرفة، ويجب استغلال المساحات الضيقة لعمل دولاب بنفس تصميم الغرفة، وذلك تعطي المساحة لأطفالك كي يلعبون بمفردهم، يستعيدوا نشاطهم.
غرف نوم حديثة
ومن ابرز تصميمات غرف نوم حديثة هي التي ظهرت مؤخرا ولها الوان اساسية ناعمة وبسيطة، بالإضافة إلى اختيار ديكورات بسيطة و ستائر التي تحجب الضوء و تتماشى مع لون الغرفة والأثاث، ويجب أن تكون إضافة رف نوم حديثة خافتة إلى حد ما لكي لا تعطي إحساسا بالاسترخاء.
وإليكم الصور التي توضح احد ديكورات غرف نوم..