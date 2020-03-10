ديكورات غرف نوم.. حديثة وناعمة للبنات

ترغبين في معرفة أحدث ديكورات غرف نوم و إضافة لمسة عصرية لها، حيث أصبحت ديكورات غرف نوم من اهم ديكورات المنزل العصري الحديث، ولا يخلو أي منزل الآن من عمل ديكورات غرف نوم، نظرًا للشكل الرائع والأنيق الذي يبدو عليه المنزل عند عملها، وفيما يلي سنقوم بتجميع أبرز ديكورات غرف نوم العصرية والحديثة لعام 2020.



ديكورات جبس غرف نوم



وتتنوع اشكال ديكورات جبس غرف نوم، حيث انها تضيف لمسة خاطفة للأنفاس، خصوصًا مع الأفكار والابتكارات التي ظهرت مؤخرا من قبل مهندسي الديكور، ومن أبرز أنماط تصاميم ديكورات جبس غرف نوم.

1- ديكورات جبس للاسقف :

ومن اهم ديكورات جبس غرف نوم المنزل هو السقف، حيث اهتم مصممي الديكور بإضافة المزيد من الأشكال المبتكرة والعصرية لتعطي لمسة فنية وجمالية لغرف النوم، ومنها: الجبسوم بورد، السقف المعلق، وتصاميم بسيطة من الجبس ولكن يتم اللعب بالأضواء لتعطي لمسة ساحرة ورومانسية على الغرفة.





2- ديكورات جبس كلاسيكية :

ويمكن ديكورات جبس غرف نوم الكلاسيكية أن تكون عصرية ومميزة للغاية، وتتمثل في أشكال التدرجات الجبسية التي توضع على زوايا وأركان السقف، مع استخدام إضاءات خافتة ، أما الديكورات العصرية فقد تتوفر اشكال من الجبس على هيئة قلوب و أزهار مجسمة يتم وضعها في منتصف السقف لكي ينسدل منها النجف.

ويتركز تصاميم ديكورات جبس غرف النوم على الاهتمام بالجدران حول الأسرة النوم، وابراز الأماكن الفارغة واستغلالها والانحناءات وأماكن الظل والضوء.



3- ديكورات جبس بأشكال هندسية :

وتتنوع ديكورات جبس غرف نوم بالأشكال المختلفة الأشكال الدائرية المتداخلة ، والمربعات ذات الإضاءات الخافتة كلها تدخل في نطاق ديكورات جبس غرف نوم، وينصح باختيار إضاءات الليد لأنها مريحة للعين ، وفي نفس الوقت فهي موفرة للطاقة.



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ديكورات غرف نوم بنات



يغلب على غرف نوم بنات الألوان الرقيقة باللون الوردي والفوشيا، والموف، والأحمر، والأصفر،حيث ان هذه الألوان تعبر عن الرقة والهدوء، ذا فهي الألوان الأقرب بالنسبة للبنات.



أولا: الأسرة :

تتميز غرف نوم البنات عادة بالجرأة في التصميمات فابتعدي عن التصميمات التقليدية واستخدمي التصميمات الحديثة كـ الأسرة المعلقة؛ وإذا كانت مساحة الغرفة صغيرة، فيمكنك اختيار السرير المكون من طابقين من أجل توفير مساحة أكبر، واستغلال مساحة الغرفة بشكل جيد، وإضافة ارجوحة على جانبي الغرفة لتضفي لمسة سحرية.

ثانيًا: خزانة الملابس:

ويجب اختيار خزانة الملابس في غرف نوم للبنات؛ داخل الزوايا، وذلك عبر استغلال الأماكن الخفية والضيقة، حيث يمكن استغلال عمود في الغرفة والفراغ الذي بينه وبين الحائط لعمل دولاب بنفس لون الغرفة.

وفي حالة الغرف الفسيحة فقد تكون خزانة ملابس كبيرة، وذلك عن طريق استغلال المساحات، حيث يمكن عمل خزائن مفتوحة، وتخلو من الدرف أو الرفوف؛ بالإضافة إلى وضع مرآة بشكل عمودي.