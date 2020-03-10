موعد مباراة لابيزيج وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لابيزيج الألماني منافسه توتنهام اليوم الثلاثاء علي ملعب ريد بول ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دورى أبطال أوروبا .
وتقام المباراة بين لابيزيج وتوتنهام في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
ونجح فريق لايبزيج في تحقيق الفوز علي توتنهام علي ملعبه ووسط جماهيره الإنجليزية في ذهاب دور الـ16 ، ويسعي لابيزيج لتحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل لدور ال8 من البطولة لمواصلة السجل الناجح له هذا الموسم .
علي جانب آخر يسعى مورينيو المدير الفني لتوتنهام لقلب الطاول علي لابيزيج وتحقيق الفوز لمحو اثار النتائج السلبية التى لاحقت الفريق الابقاء عليه في منصبة الموسم الجديد .
جدير بالذكر ان توتنهام هوتسبير الإنجليزي تأهل إلى دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، وجاء تأهل لايبزبج الألماني بعد تصدره المجموعة السابعة برصيد 11 نقطة.