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فن

أحمد السقا مذيعا في رمضان 2020

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 05:26 ص
أحمد السقا
أحمد السقا
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سعيد فراج
يظهر الفنان أحمد السقا، في الموسم الرمضاني المُقبل، على كرسي المذيع، بعدما قرر خوض تجربة تقديم البرامج، في برنامج يتكتم على تفاصيله، وضيوفه.

أما من ناحية الدراما، فلن يظهر السقا في بطولة هذا العام، ولكن في دور شرف من خلال مسلسل «نساء من ذهب»، للنجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد.

يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم العنكبوت بمدينة الأقصر مؤخرًا، ويكمل تصوير المشاهد المتبقية له منها في القاهرة.

فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكى، وظافر العابدين ومحمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.

وكانت آخر أعمال السقا السينمائية فيلم "هروب اضطراري" مع أمير كرارة وغادة عادل، وخاض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل ولد غلابة وشاركته البطولة مي عمر ومحمد ممدوح.
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