أحمد السقا مذيعا في رمضان 2020

يظهر الفنان أحمد السقا، في الموسم الرمضاني المُقبل، على كرسي المذيع، بعدما قرر خوض تجربة تقديم البرامج، في برنامج يتكتم على تفاصيله، وضيوفه.





أما من ناحية الدراما، فلن يظهر السقا في بطولة هذا العام، ولكن في دور شرف من خلال مسلسل «نساء من ذهب»، للنجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد.



