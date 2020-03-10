رئيس الإمارات يعين سميرة مرشد وكيلا للمراسم الرئاسية

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات مرسومًا اتحاديًا بتعيين سميرة مرشد صالح محمد الرميثي وكيلًا للمراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة بدرجة وكيل وزارة.





وكان ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، قال إن دولة الإمارات مستعدة لدعم جهود منظمة الصحة العالمية في مكافحة انتشار فيروس كورونا.





وأوضح "بن زايد"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "اطلعت من الدكتور تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية - خلال اتصال هاتفي - على آخر المستجدات حول انتشار "فيروس كورونا المستجد" والجهود الدولية المبذولة لاحتوائه.. وأكدت استعداد دولة الإمارات الدائم للتعاون ودعم المنظمة في مكافحة الفيروس".





وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات قالت، الأسبوع الماضي، على حسابها الرسمي في تويتر: "تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد... تضمنت شخصين من روسيا وشخصين من إيطاليا وشخصا من ألمانيا وشخصا من كولومبيا تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقا".



