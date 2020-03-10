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شاهد.. التعليم العالي توضح حقيقة تعطيل الجامعات والمعاهد بسبب كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:21 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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هاجر إبراهيم
أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزراة التعليم العالى، أن قرار تعطيل الجامعات والمعاهد بسبب كورونا هى مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة؛ مشيرا إلى أنه حتى الآن ليس هناك ما يستدعي لتعطيلها، حيث إنه لم يثبت حتى الآن أى حالات إصابة بالفيروس، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع وزارة الصحة يتم التأكد من جميع الحالات المشتبهة بالإصابة بالجامعات ومحاولة حلها.

وأضاف "عادل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن السبب الآخر فى تقليل الإصابة بكورونا فى الجامعات هو وجود المستشفيات الجامعية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، موضحا أنه منذ الأزمة فى الصين تم تشكيل غرفة عمليات يتابعها وزير التعليم العالى بشكل يومى.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزراة التعليم العالى، إن الوضع أكثر اطمئنانا بالجامعات المصرية حيال الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن السبب يرجع فى أن الشباب الجامعى أكثر وعيا وتواصلا مع كافة الوسائل الإلكترونية بالنسبة للوعي بالفيروس.

وأشار إلى أنه يوجد وحدة الترصد الوبائي، وتكون موجودة فى المستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنه فى حالة الاشتباه بحالة الإصابة بالفيروس تقوم المستشفيات الجامعية بالتعاون مع القطاع الطبي الوقائي بوزارة الصحة التعامل بشكل فوري معه.

وأوضح أنه يوجد إجراءات أخرى تقدمها وزارة التعليم العالي من أجل التوعية بكافة الأشكال الخاصة بالتوعية، حيث أنه منذ شهر ونصف يتم العمل على هذا الموضوع بشكل سريع. 

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