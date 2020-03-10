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التعليم العالي تناقش إجراءات الجامعات والمعاهد لوقاية الطلاب من فيروس كورونا

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 10:11 ص
الجامعات المصرية
الجامعات المصرية
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هاجر إبراهيم
أفاد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزراة التعليم العالى، بأنه سيجري اليوم الثلاثاء عقد اجتماع خاص بوزير التعليم العالي بجميع رؤساء الجامعات من أجل مناقشة مدى الدقة وتدبير كافة العناصر من أجل الوقاية من فيروس كورونا، مؤكدًا وجود خطة الموضوعة مسبقا فى المجلس الأعلى للجامعات لكيفية التصرف مع الأعداد الكبيرة فى بعض التخصصات التعليمية، بالإضافة إلى إستخدام وسائل التعليم الإلكترونى فى مساعدة الطلاب المصابين بأي أعراض بالأنفلونزا.


وأضاف "عادل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن السبب الآخر فى تقليل الإصابة بكورونا فى الجامعات هو وجود المستشفيات الجامعية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية، موضحا أنه منذ الأزمة فى الصين تم تشكيل غرفة عمليات يتابعها وزير التعليم العالى بشكل يومى.


وأوضح أنه سيتم تعطيل المعارض الكبيرة والمهرجانات والاحتفالات التي تضم أعداد كبيرة من الطلاب بالجامعات طبقا لقرار رئيس الوزراء، مؤكدا بوجود خطة من المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع رؤساء الجامعات لتقسيمهم إلى مدرجات صغيرة حسنة التهوية والنظافة، بحيث يتم التجاوب مع هذا الموضوع.


وأفاد أن هناك عددا كبيرا جدا من الكليات تأخذ نظام عدد الساعات المعتمدة وله أنه يستعين بأكثر من مدرج، بالإضافة إلى المدرجات الخاصة بالكليات الأخرى داخل الجامعة.


وأشار إلى أنه يوجد وحدة الترصد الوبائي، وتكون موجودة فى المستشفيات الجامعية، لافتا إلى أنه فى حالة الاشتباه بحالة الإصابة بالفيروس تقوم المستشفيات الجامعية بالتعاون مع القطاع الطبي الوقائي لوزارة الصحة التعامل بشكل فوري معه.
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