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كريم العمدة: الموازنة الجديدة ستشهد زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات والمعاشات الحكومية.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:15 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت

قال كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الاستثمارات الحكومية تقوم بعملية تحريك وتنشيط للاقتصاد القومي.


وأضاف كريم العمدة، في مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" الذي يذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن معدل النمو في الاقتصاد المصري، والذي يعد من أكبر معدلات النمو في المنطقة، السبب الرئيسي له زيادة الاستثمارات الأجنبية في السنوات الأخيرة.


وأشار إلى أن القطاعات الاقتصادية المصرية، تكون في حاجة بشكل دائم إلى استثمارات في مختلف الأنشطة.


وأوضح أن إجراءات الضبط المالي في الموازنة العامة من عام لآخر، أثرت في الاقتصاد بشكل إيجابي.


وأكد أن الموازنة الجديدة لعام 2020\2021، ستشهد زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات والمعاشات الحكومية.
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