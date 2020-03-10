ضبط 8 أطنان ملح سياحات محظور استخدامه بمصنع بالسويس

تمكنت مباحث التموين بالسويس، من ضبط ٨ أطنان ملح سياحات، محظور استخدامه في الأغراض الغذائية داخل مصنع ثلج داخل نطاق دائرة حى عتاقة.





وكان اللواء عامر محمود عامر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، قد تلقى معلومات تفيد بقيام مصنع بمنطقة داخل نطاق دائرة قسم عتاقة تقوم باستخدام كميات كبيرة من ملح سياحات المحظور استخدامه في التصنيع الغذائي فى المواد الغذائية.





وعلى الفور انتقلت حملة أمنية مكبرة أشرف عليها العميد أيمن عبد الحميد رئيس إدارة البحث الجنائى وقادها العقيد شريف أمين، رئيس مباحث التموين إلى مكان البلاغ وتم العثور على ٨ اطنان ملح سياحات فى شوالات .





أمر اللواء رجب عبد العال مدير أمن السويس باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وحرر محضر بالواقعة فى قسم شرطة عتاقة واحالتها إلى النيابة العامة والتى أمرت بإعدام ملح سياحات فى المدفن الصحى بطريق السويس- الإسماعيلية.