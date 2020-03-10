شاهد.. كيف تحول أخطر مقلب قمامة في الجمهورية إلى مصنع تدوير.. فيديو

لن تصدق ما تراه، فإنه حقا إنجاز بكل المقاييس، حيث تحول أخطر مقلب في الجمهورية إلى مصنع لتدوير المخلفات وتحولة المنطقة من منطقة كريهة خطرة على المواطنين إلى منطقة ادمية تتبع خطوات الأمان والسلامة لقاطنيها..نحن نتحدث عن مقلب ابو خريطة بشبين الكوم محافظة المنوفية، المقلب الذي صُنف كأخطر مقلب في الجمهورية بمحافظة المنوفية، والذي ظل طيلة 40 عاما يبعث روائح كريهة على المواطنين.





في عام 2018 اتخذ اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، كافة الإجراءات للتخلص من مقلب ابو خريطة ،وبالفعل تم التعامل معه بشكل علمى للتخلص الآمن للمخلفات واستمر أكثر من 40 عاما وتم إزالته في 40 يوما من خلال منظومة عمل وشركات وطنية ومنظومة وخطة وبنظام الورديات للتخلص الامن من القمامة.





وتكلف التخلص من مقلب ابو خريطة مبلغ 28 مليونا و320 ألف جنيه من وزارة التنمية المحلية والبيئة وضعت 11.7 مليون جنيه،وتم صرف مكافأة للعاملين في المقلب 50 ألف جنيه تقديرا على جهودها وحسن عملهم.





وبعد أن تم التخلص الآمن من المقلب أبو خريطة بشبين الكوم ،تم تدشين لبناء مصنع لتدوير المخلفات في مايو 2018 ،و يعد المصنع من أهم المشروعات التنموية على أرض المحافظة، حيث اقيم على مساحة 5 أفدنة وبتكلفة إجمالية تقدر 130 مليون جنيه ، وسعة إنتاجية تصل الى 500 طن يوميا من القمامة بما يساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظة.





وفي فبراير 2020 افتتاح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المصنع ،موضحا أنه مزود بأحدث التكنولوجيا العالمية لإجراء عملية الفرز وفق الإشتراطات البيئية والصحية والعلمية التي تكفل الاستفادة من هذه النفايات .





واضاف انه تم الإعلان عن طرح المصنع للاستثمار من خلال شركات متخصصة وذو خبرة عالية في مجال تدوير القمامة بما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها .



