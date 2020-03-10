AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شاهد.. كيف تحول أخطر مقلب قمامة في الجمهورية إلى مصنع تدوير.. فيديو

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 11:50 ص
مصنع تدوير القمامة
مصنع تدوير القمامة في المنوفية
Advertisements
ايمان البكش
لن تصدق ما تراه، فإنه حقا إنجاز بكل المقاييس، حيث تحول أخطر مقلب في الجمهورية إلى مصنع لتدوير المخلفات وتحولة المنطقة من منطقة كريهة خطرة على المواطنين إلى منطقة ادمية تتبع خطوات الأمان والسلامة لقاطنيها..نحن نتحدث عن مقلب ابو خريطة بشبين الكوم محافظة المنوفية، المقلب الذي صُنف كأخطر مقلب في الجمهورية بمحافظة المنوفية، والذي ظل طيلة 40 عاما يبعث روائح كريهة على المواطنين.

في عام 2018 اتخذ اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، كافة الإجراءات للتخلص من مقلب ابو خريطة ،وبالفعل تم التعامل معه بشكل علمى  للتخلص الآمن للمخلفات واستمر أكثر من 40 عاما وتم إزالته في 40 يوما من خلال  منظومة عمل وشركات وطنية ومنظومة وخطة وبنظام الورديات للتخلص الامن من القمامة.

وتكلف التخلص من مقلب ابو خريطة مبلغ 28 مليونا و320 ألف جنيه من وزارة التنمية المحلية والبيئة وضعت  11.7 مليون جنيه،وتم صرف مكافأة للعاملين في المقلب 50 ألف جنيه تقديرا على جهودها وحسن عملهم.

وبعد أن تم التخلص الآمن من المقلب أبو خريطة بشبين الكوم ،تم تدشين لبناء مصنع لتدوير المخلفات في مايو 2018 ،و يعد المصنع من أهم المشروعات التنموية على أرض المحافظة، حيث اقيم على مساحة 5 أفدنة وبتكلفة إجمالية تقدر 130 مليون جنيه ، وسعة إنتاجية تصل الى 500 طن يوميا من القمامة بما يساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظة.

وفي فبراير 2020  افتتاح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المصنع ،موضحا أنه مزود بأحدث التكنولوجيا العالمية لإجراء عملية الفرز وفق الإشتراطات البيئية والصحية والعلمية التي تكفل الاستفادة من هذه النفايات .

واضاف انه  تم الإعلان عن طرح المصنع للاستثمار من خلال شركات متخصصة وذو خبرة عالية في مجال تدوير القمامة بما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها .

شاهد.. كيف تحول أخطر مقلب قمامة في الجمهورية إلى مصنع تدوير.. فيديو
شاهد.. كيف تحول أخطر مقلب قمامة في الجمهورية إلى مصنع تدوير.. فيديو
شاهد.. كيف تحول أخطر مقلب قمامة في الجمهورية إلى مصنع تدوير.. فيديو
شاهد.. كيف تحول أخطر مقلب قمامة في الجمهورية إلى مصنع تدوير.. فيديو
شاهد.. كيف تحول أخطر مقلب قمامة في الجمهورية إلى مصنع تدوير.. فيديو
شاهد.. كيف تحول أخطر مقلب قمامة في الجمهورية إلى مصنع تدوير.. فيديو
شاهد.. كيف تحول أخطر مقلب قمامة في الجمهورية إلى مصنع تدوير.. فيديو
شاهد.. كيف تحول أخطر مقلب قمامة في الجمهورية إلى مصنع تدوير.. فيديو
شاهد.. كيف تحول أخطر مقلب قمامة في الجمهورية إلى مصنع تدوير.. فيديو
شاهد.. كيف تحول أخطر مقلب قمامة في الجمهورية إلى مصنع تدوير.. فيديو
شاهد.. كيف تحول أخطر مقلب قمامة في الجمهورية إلى مصنع تدوير.. فيديو
شاهد.. كيف تحول أخطر مقلب قمامة في الجمهورية إلى مصنع تدوير.. فيديو
شاهد.. كيف تحول أخطر مقلب قمامة في الجمهورية إلى مصنع تدوير.. فيديو
شاهد.. كيف تحول أخطر مقلب قمامة في الجمهورية إلى مصنع تدوير.. فيديو
شاهد.. كيف تحول أخطر مقلب قمامة في الجمهورية إلى مصنع تدوير.. فيديو
شاهد.. كيف تحول أخطر مقلب قمامة في الجمهورية إلى مصنع تدوير.. فيديو
شاهد.. كيف تحول أخطر مقلب قمامة في الجمهورية إلى مصنع تدوير.. فيديو
شاهد.. كيف تحول أخطر مقلب قمامة في الجمهورية إلى مصنع تدوير.. فيديو
شاهد.. كيف تحول أخطر مقلب قمامة في الجمهورية إلى مصنع تدوير.. فيديو
شاهد.. كيف تحول أخطر مقلب قمامة في الجمهورية إلى مصنع تدوير.. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مقلب قمامة أرض عرفة كابوس إزالة محافظ المنوفية.. واستعدادات لافتتاح المصنع

نواب البرلمان يطالبون الحكومة بحل أزمة القمامة بالمحافظات

العربية للتصنيع تبدأ اليوم رفع تراكمات القمامة من الدقهلية

اليوم.. وزير التنمية المحلية يزور المنوفية والقليوبية لتفقد منظومة المخلفات الصلبة

محافظ المنوفية: 260% نسبة تنفيذ الموجة الـ 15 لإزالة التعديات .. صور

محافظ المنوفية يستقبل وزير التنمية المحلية بمكتبه بالديوان العام

ترشيحاتنا

بعد قرار منعهم فى الأردن ..حمو بيكا وحسن شاكوش يتصدران اليوتيوب

بعد توجيهات الرئيس.. 7 حوافز لاستخدام السيارات الكهربائية في مصر

بعباءة بيضاء.. لقاء الخميسي تشعل إنستجرام

ذعر وهلع.. حقيقة اكتشاف حالة كورونا بأحد الفنادق الشهيرة.. فيديو

يحفظ الرزق وبه يرفع الله البلاء.. الإفتاء تحذر من الاستهانة بهذا الذكر ولو لحظة

شوبير يهاجم الجهاز الطبي في الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبينك الفاتح.. حلا شيحة بإطلالة جذابة وتوجه رسالة للسيدات

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر أسعارها أقل من 150 ألف جنيه.. صور

بسبب مخالفة مرورية.. قائد سيارة يدعي إصابته بفيروس كورونا.. شاهد