جعله ينتظر أمام مكتبه.. برلماني: بوتين أهان أردوغان قبل السماح بمقابلته

أكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن الإهانة البالغة التي الحقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة الأخيرة إلى روسيا أهدرت كرامة أردوغان لأقصى درجة وفضحت حجمه الحقيقي، موضحا أن بوتين استهزأ بأردوغان وجعله ينتظر امام مكتبه دقيقتين في انتظار السماح له بالدخول في بادرة دبلوماسية لا تحدث كثيرا.





ونوه بدوي في بيان له، إلى أن اردوغان يعيش حالة من الذل أمام بوتين كما أن قواته في ادلب واستهدافها من جانب الجيش السوري تدفعه للرضوخ لمطالب بوتين وأوامره، مشددا على أن روسيا تجهز لأردوغان نارا ضخمة في إدلب، لكنها تننتظر منه حتى يكمل تواجده غير الشرعي في هذه البقعة السورية وحلمه المتهور بمنطقة تركية آمنة شمال سوريا.





وأشار النائب إلى أن الاستهانة بـ أردوغان أصبحت في الداخل والخارج، كما أن هناك تململا واضحا من جانب الأتراك تجاه السياسة المتهورة لاردوغان والتي دمرت الاقتصاد التركي وأضاعت الليرة.