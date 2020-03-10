أنغام مطلوبة على جوجل.. اعرف السبب الحقيقي لانفصالها عن أحمد إبراهيم

تصدرت الفنانة أنغام مؤشر البحث "جوجل" في مصر بعد يومين من اكتشاف انفصالها عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.





وكانت تقارير صحفية تحدثت عن سبب انفصال أنغام عن زوجها أحمد إبراهيم، وهو عدم انفصال الزوج عن ياسمين عيسى زوجته الأولى، وأم أولاده، التي قال الموزع إنه أعادها إلى ذمته غيابيا.









وكشف البرنامج أيضا عن رفع أنغام دعوى خلع على زوجها الذى رفض طلاقها، كنوع من الضغط عليه من أجل الوصول إلى الانفصال الودى.





وكان أحمد إبراهيم أكد منذ أيام عبر البرنامج منذ فترة عند لقائه فى لبنان، أن الانفصال من عدمه أمر إيجابى للطرفين، وهو فى النهاية "قسمة ونصيب".





وما أثبت أنه تم الانفصال بين الطرفين منذ خمسة أشهر، أنهما تقابلا سويا بالصدفة فى إحدى المناسبات الفنية بلبنان.





، كتب منشورًا جديدًا عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، علق من خلاله على أخبار انفصاله عن زوجته منشورًا جديدًا عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، علق من خلاله على أخبار انفصاله عن زوجته الفنانة أنغام ، التي انتشرت بشكل مكثف خلال الساعات الماضية. وكان الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم





الست دي أنا بحبها والكل يعلم ولا أقبل أي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، احنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا و شوهتوا حبنا وعكننتم علينا وحتى هذه اللحظة بتحللوا وتقرروا لنا، اتهام ليا وافتراء بالسعي للشهرة والمبتدئ واتهام لها بخراب بيتي زورا». وكتب أحمد إبراهيم ، في منشوره: «





وأضاف أحمد إبراهيم : « النهارده مستحيل استفزها أو أكون طرف ضدها أو ضد مصلحتها ، وكلامي عن امتناني وتقديري لأم أولادي ودورها معاهم كررته في أكثر من لقاء مش أول مرة ومستعد أبنيلها تمثال لتحملها هي الأخرى ضغوط رهيبة، وده لا يسيء لأنغام بالعكس هي تحترم ده فيا، أنا وأنغام كنا سعداء لآخر لحظة رغم قسوتكم وكنت ومازلت بشوفها الأجمل»، وتابع: « كنا سعداء لآخر لحظة » ما يؤكد حدوث الانفصال. كنا سعداء لآخر لحظة





واستطرد: « نجحنا نجاحا ساحقا في العمل كنت أتمنى تكراره، لو قدرنا البعد فا مش هيغير من مشاعري حاجة بالعكس هتزيد واحترامي لها محفوظ، أكتر من ١٧ عاما مميزا في عملي محدش عرفني إلا بعد زواجي منها، لأنها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها سندني كتير.. أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف، لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوة».





أنغام وعلم "صدى البلد" من مصدر مقرب أن النجمةانفصلت عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم منذ عدة أسابيع دون ذكر الأسباب.

وحذفت الفنانة أنغام، زوجها الفنان أحمد إبراهيم من قائمة المتابعين، عبر حساباتها على موقعي التواصل "تويتر"، و"إنستجرام".

من ناحية أخرى، وجه الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم التحية لزوجته الأولى ياسمين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

ونشر إبراهيم صورة لزوجته الأولى بصحبة ابنيهما على حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق على الصورة: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول اللي بيتقوا الله بجد مراتي وأم ولادي".

وكان أحمد إبراهيم انفصل رسميا عن زوجته الأولى ياسمين عيسى بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات، أنجبا خلالهما طفلين، وأعلنا ذلك بعد انتشار خبر زواجه من الفنانة أنغام في يوم الإثنين 18 فبراير 2019، وهو ما كان بمثابة المفاجأة لجمهورها.

يذكر أن آخر ظهور علني لأحمد إبراهيم مع أنغام كان في فبراير 2020 أثناء إحياء حفلها في مهرجان فبراير الكويت.





كانت أزمة الفنانة أنغام وزوجها أحمد إبراهيم شهدت تطورا جديدا؛ حيث كشف برنامج ET بالعربي أن الانفصال حدث من خمسة أشهر، وتم الكشف عنه فى الأيام القليلة الماضية بعد أن قامت أنغام بحذف أحمد إبراهيم من على حساباتها عبر السوشيال ميديا.