في عيد ميلادها.. تعرف على عدد أزواج هيفاء وهبي

الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي انفصلت عن زوجها ومدير أعمالها السابق محمد الوزيري بشكل رسمي بعد وقوع بعض الخلافات بينهما، رغم تكتم النجمة اللبنانية على خبر زواجها من البداية.

وقد نشأت وهبى هيفاء فيما بعد بالعاصمة بيروت، ولديها ثلاث شقيقات وشقيق واحد، وفي بداية التسعينات تزوجت من ابن عمتها "نصر فياض" زواج عائلي وأثناء حملها سافرت معه إلى أفريقيا حيث كان يعمل، وخلال فترة حملها عادت إلى لبنان ووضعت طفلتها في بيروت وتم طلاقهما بعد إنجاب ابنتها بعد أن أنجبت ابنتها زينب في يونيو 1993، وفي 24 أبريل 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وانفصلت عنه في نوفمبر 2012.

في بلدة محرونة في قضاء صور جنوب لبنان في 10 مارس 1976 وهو العام الحقيقي الذي أكدته بنفسها عبر جواز السفر بإحدى اللقاءات على الرغم من ظهور الكثير من الشائعات الذي جاء بها زيادة لسنة ميلادها الحقيقية، وهي من أب لبناني مُسلم شيعي "محمد وهبي" وأم مصرية "سيدة عبد العزيز إبراهيم".

ولدت هيفاء وهبى في بلدة محرونة في قضاء صور جنوب لبنان في 10 مارس 1976 وهو العام الحقيقي الذي أكدته بنفسها عبر جواز السفر بإحدى اللقاءات على الرغم من ظهور الكثير من الشائعات الذي جاء بها زيادة لسنة ميلادها الحقيقية، وهي من أب لبناني مُسلم شيعي "محمد وهبي" وأم مصرية "سيدة عبد العزيز إبراهيم".

وكانت هيفاء وهبي أثارت الجدل منذ أيام عبدما نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر تغريدة تقول فيها :" نصاب"، وهو ما فسره جمهورها أنها رسالة غير مباشرة للوزيري.





وبالتزامن مع عيد الحب وضع محمد الوزيري، الفنانة اللبنانية في موقف محرج بعد نشر صورة تجمعهما من كواليس كليب "توتة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وعلق محمد الوزيري على الصورة قائلا: "أيام ما كان في فالنتين .. كله كدب في كدب .. كدر كمان كرة .. هيعيش يفتكرني مفيش حد بيحب حد كله كلام فاضي".





وكانت هناك أنباء ترددت حول زواج هيفاء وهبي سرا من محمد الوزيري رغم فارق العمر بينهما، حيث يصغرها بأكثر من 10 أعوام.