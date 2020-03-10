في عيد ميلاد هيفاء وهبي.. تعرف على قصة طردها من مسابقة جمال لبنان

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة هيفاء وهبي، والتي ولدت 10 مارس 1979.





بدأت هيفاء وهبى تظهر في المسابقات الجمالية فقد شاركت عام 1992 في انتخابات ملكة جمال الجنوب بلبنان.





فازت هيفاء وهبى باللقب ولكن سحبت منها الجائزة بسبب اكتشاف المنظمين وجود ابنة لها من زواج سابق، وبعدها بدأت العمل كعارضة أزياء في وكالة نضال البشراوي وكانت من أشهر عارضات الأزياء في العالم العربي، بدأ الجمهور يتعرف عليها عندما قامت ببطولة إعلان "مكرونة دانا" الذي حقق نجاحا كبيرا في العالم العربي.





وعادت عام 1994 لتكون موديل في فيديو كليب أغنية "يا قصص" للمطربة الوطنية جوليا بطرس. وفي عام 1995 كانت موديل في فيديو كليب اغنية "بحبك حبيبي" للفنان هاني العمري لكن منع عرض الكليب، نظرا لتصوير بعض مشاهد الكليب في مراكب بحرية الجيش اللبناني.





وفي نفس العام صورت هيفاء إعلان "مبيض الغسيل". وفي عام 1996 كانت موديل في كليب الأغنية الشهيرة "إرضى بالنصيب" لسلطان الطرب جورج وسوف. وفي عام 1997 كانت موديل في كليب أغنية "يا ميمة" للمطرب اللبناني عاصي الحلاني.



